„In den letzten 20 Jahren ist Gaiß-Waldkirch gewachsen. Aktuell haben wir 261 Einwohner. Vor fünf Jahren zählten wir noch 227 Einwohner“, erklärt Ortsvorsteher Torsten Baseler auf Nachfrage, betont aber auch, dass der kleine Ort von seiner Bevölkerungszusammensetzung her sehr jung sei: „Wir haben im Verhältnis viele Kinder, was auch den Anstieg der Einwohner zeigt.“ Laut Basler gibt es derzeit im Altersbereich unter sechs Jahren 23 Kinder, und zwischen sechs und 14 Jahren 21 Kinder in Gaiß-Waldkirch.

Panoramabild des Ortsteils Waldkrich. | Bild: Archiv: Melanie Mickley

Einen eigenen Kindergarten oder eine Dorfschule gibt es laut dem Ortsvorsteher nicht. „Viele der Kinder gehen nach Eschbach in den Kindergarten. Zur Schule gehen die meisten nach Waldshut oder in die umliegenden Schulen in der Umgebung.“

„Wir haben im Verhältnis viele Kinder, was auch den Anstieg der Einwohner zeigt“, Torsten Basler, Ortsvorsteher von Gaiß-Waldkrich. | Bild: Manfred Dinort

Nur noch ein Gasthaus

Bezüglich der Gastronomie sieht es in dem Ortsteil eher überschaubar aus. „Das Gasthaus „Storchen“ in Waldkirch ist unser einziges Gasthaus, da am 11. November 2012 das Gasthaus „Alpenblick“ in Gaiß abgebrannt ist und als Mehrfamilien-Wohnhaus wieder aufgebaut wurde“, resümiert Basler.

