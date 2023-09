Wer hätte Freude an einem kleinen Garten? Das fragte Ortsvorsteher Torsten Basler in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Gaiß-Waldkirch. Der Garten, der seit Längerem nicht mehr bewirtschaftet wird, liegt im Ortsteil Waldkirch zwischen dem Friedhof und dem ehemaligen Rathaus. „Findet sich niemand, müssten wir daraus eine Grünfläche machen“, erklärte der Ortsvorsteher, „aber das wäre eigentlich schade“.

Angesprochen wurde auch die Grillhütte jenseits der B500. Aus den Reihen der Besucher wurde der Zustand der Tische und Bänke bemängelt. Auch Hecken und Bäume müssten zurückgeschnitten werden. Und immer wieder sei der Grillrost verschwunden. Sinnvoll wäre vielleicht auch die Einrichtung einer Bio-Toilette. Der Ortsvorsteher bestätigte die Mängel. Als Problem sah er die unangemeldeten Partys mit auswärtigen Besuchern, „die hier bis früh in den Morgen ihr Unwesen treiben und alles liegen und stehen lassen“. Skeptisch bewertete er den Vorschlag, eine Bio-Toilette einzurichten. Er kündigte an, im Frühjahr, unter der Regie des Ortschaftsrats, eine große Aufräumaktion zu starten. Seitens der Besucher wurde auch auf das Fehlen eines Verbotsschilds hingewiesen, mit dem Vermerk „Nur frei für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge“.

In der weiteren Tagesordnung ging es um die Sanierung der Feldwege, die mit dem städtischen Baubetriebshof abgesprochen werden müssen. Viele Teilstrecken müssten asphaltiert oder neu geschottert werden. Vorweg sollten die Schlaglöcher aufgefüllt und die grünen Mittelstreifen eingeebnet werden, damit das Regenwasser besser abfließen kann. Werner Rüd erinnerte daran, dass die Wege regelmäßig freigeschnitten werden sollten. In den Dorfstraßen von Gaiß wurden inzwischen komplett Glasfaserkabel verlegt. Demnächst könne damit begonnen werden, die Hausanschlüsse zu legen, so Torsten Basler. „Wenn alles nach Plan läuft, ist bis Ende Oktober im Ortsteil Gaiß das schnelle Internet verfügbar.“ Von hier werde das Glasfasernetz weiter in Richtung Waldkirch und Schmitzingen ausgebaut.

Keine Einwände gab es gegen den Antrag, einen Holzschopf in Waldkirch, Tannholzstraße 18, abzureißen. „Hier geht es nicht um einen Neubau, sondern darum, die Einfahrt zu verbreitern“, erklärte der Ortsvorsteher. Schwerer tat sich der Ortschaftsrat mit einem Antrag zum Bau einer Freiflächen-PV-Anlage auf einer sechs Hektar großen Freifläche am Buckmattweg. Beschlossen wurde, eine Ortsbesichtigung vorzunehmen. In der Bürgerfragestunde wurden Mängel am Bolzplatz angesprochen. Hier sei es wichtig, das Wasser bergseits abzuleiten und den Ballfangzaun auf der Talseite in Ordnung zu halten.