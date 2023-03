Noch immer sind einige Wegstrecken im Ortsbereich Gaiß durch Regen und Oberflächenwasser stark geschädigt. „Eigentlich sollten die Sanierungsarbeiten durch den Baubetriebshof längst in Gang gekommen sein“, so Ortsvorsteher Torsten Basler auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates, die im Gemeindehaus stattfand. Aber bisher habe sich noch nichts getan.

Dazu kämen fehlende oder wacklige Randsteine, Absenkungen und brüchig gewordene Teerschichten. Auch die Wassergräben sollten neu aufgemacht und stellenweise mit Schalensteinen ausgelegt werden. Im Erdgeschoss des Gemeindehauses, im Bereich der Feuerwehr, soll ein Jugendraum eingerichtet werden, wobei eine Kostenbeteiligung der Stadt wünschenswert wäre. Hier bestünde auch die Möglichkeit, so Torsten Basler, eine Tischtennisplatte aufzustellen. Beschlossene Sache sei der Breitbandausbau im Ortsteil Gaiß. „Offensichtlich haben sich genügend Interessenten gemeldet“, so der Ortsvorsteher. Auch der Ortsteil Waldkirch soll an das Breitband angeschlossen werden, „hier wäre es am besten, wenn alle mitmachen.“ Leerrohre seien bereits vorhanden, Problem wäre ein fehlendes Stück im Brückenbereich der B 500. Beschlossen wurde, zunächst ein Infoblatt für Waldkirch herauszugeben. Am Samstag, 1. April, neun Uhr, soll die Dorfputzete durchgeführt werden. Andreas Birkenberger erklärte sich bereit, die Organisation in Waldkirch zu übernehmen und Werner Rüd für den Ortsteil Gaiß. Auch der Grill an der Grillhütte, jenseits der B 500, sollte hergerichtet werden. Mit der neuen Beigeordneten Petra Dorfmeister wurde ein Termin vereinbart, so der Ortsvorsteher, die städtischen Gebäude in Augenschein zu nehmen, darunter das Gemeindehaus und die Kapelle in Gaiß und das ehemalige Waldkircher Rathaus. Erforderlich sei es auch, für die Halle im Gemeinschaftshaus Gaiß neues Mobiliar, Tische und Stühle, anzuschaffen.