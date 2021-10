von sk

Großer Jubel hat im Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut geherrscht, als am Ende der „Gegenteilshow“ in SAT.1 Sänger Max Mutzke, Teil des dreiköpfigen Gewinner-Teams, bekannt gab, er wolle seinen Teil des Gewinnes, 10.000 Euro, an das Frauen- und Kinderschutzhaus im Kreis Waldshut, seiner Heimat, spenden. Er bezog sich auf die #MeToo-Debatte, die die Bedeutung des Themas Gewalt gegen Frauen erneut in den gesellschaftlichen Fokus gerückt hat. Dies schreibt das Frauen- und Kinderschutzhaus in einer Pressemitteilung.

Erneute Spende

Bereits 2018 hatte Max Mutzke dem Frauenhaus 10.000 Euro gespendet, die er als Gage für das Singen der Nationalhymne zur Eröffnung der Bundesliga in München erhalten hatte. Mutzke sagte: „Ich freue mich sehr, hier abermals in meiner Heimat diese immens wichtige Institution unterstützen zu können. Für meine karitativen Aktivitäten war es mir schon immer wichtig, langfristig an Projekten meines Herzens dranzubleiben, anstatt nach dem Gießkannenprinzip zu verfahren.“

Die Einrichtung

Das Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut bietet sichere Unterkunft, Beratung und Unterstützung für Frauen und ihre Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen oder bedroht sind und deshalb aus ihrem Zuhause flüchten mussten. Hier können sie zur Ruhe kommen, das Erlebte verarbeiten und sich mit der Unterstützung der Fachkräfte eine gewaltfreie Lebensperspektive für sich selbst und die Kinder aufbauen, die immer auch Mitbetroffene sind bei häuslicher Gewalt.

Dank

„Häusliche und sexualisierte Gewalt gegen Frauen ist bis heute und trotz aller gesetzlichen Maßnahmen ein Thema, das immer wieder aus dem gesellschaftlichen Blickwinkel zu verschwinden droht, weil es vielen Menschen einfach unvorstellbar erscheint – trotzdem aber bis heute jede dritte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt in ihrem sozialen Nahraum erfährt. Es ist also nicht nur der Betrag, über den wir uns ganz unglaublich freuen und den wir für die Arbeit mit den Frauen und Kindern so gut gebrauchen können. Es ist auch das besondere Engagement Max Mutzkes, das Thema Häusliche Gewalt erneut in die Öffentlichkeit zu bringen, in dem er seinen Gewinn einem Frauenhaus spendet und damit auch seinen Respekt vor unserer Arbeit ausdrückt“, bedankte sich Marlies Sonntag, Geschäftsführerin des Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut.