Voraussichtlich zum letzten Mal wird das kommende Weihnachtsfest vom historischen Geläut der katholischen Pfarrkirche Liebfrauen Waldshut in seinem bisherigen Klangbild begleitet. Nach dem gegenwärtigen Zeitplan sollen die drei neuen zusätzlichen Glocken im Juni angeliefert werden.

Nach Abschluss des Gesamtprojekts, voraussichtlich ab Ende September 2023, soll das tägliche Läuten dann wieder zum akustischen Stadtbild gehören. Weil das historische alte Geläut fragil ist und als sanierungsbedürftig befunden wurde, erklingt es seit fünf Jahren nur noch in Ausnahmefällen, etwa an Feiertagen.

Die drei neuen Glocken sollen die bestehenden Klangkörper ergänzen, deren ältestes Exemplar aus dem Jahr 1351 stammt. Die neue Glockenstube entsteht in einem bislang ungenutzten Raum des Kirchturms auf 17 Meter Höhe über dem Boden.

Hintergrund zur Glockensanierung Stumme Glocken Nach Ostern 2017 war das reguläre Läuten der sechs alten Glocken der Waldshuter Pfarrkirche Liebfrauen vorerst weitgehend verstummt. Anlass war eine Empfehlung, die ein Experte des Erzbistums Freiburg ausgesprochen hatte. Um die historisch wertvollen Bronzekörper vor Schäden wie etwa Rissbildung zu bewahren, wurden Sanierungsmaßnahmen beschlossen. Dazu zählten neue Klöppel und eine leichte Drehung der Glocken, damit bereits belastete Stellen nicht weiter angeschlagen werden. Mit dem Zeitplan für die Anlieferung der zusätzlichen Glocken ist nun ein Ende der läutfreien Zeit in Sicht. Das reguläre Läuten, voraussichtlich ab Ende September 2023, soll dann zur Schonung der historischen Glocken ausschließlich von den drei neuen Glocken übernommen werden. Lediglich an kirchlichen Feiertagen oder sonstigen besonderen Anlässen wie Chilbi sollen alle neun Glocken gemeinsam erklingen. Dabei soll sich dann auch das verbesserte Klangbild entfalten, das man sich von der Ergänzung verspricht. Die drei neuen Glocken kosten zusammen rund 138.000 Euro. Hinzu kommen erhebliche Kosten für die Herrichtung der neuen Glockenstube und den Einbau. Morsche Balken Im Zuge des Glockensanierungsprojekts wurde ein Befall mit Hausschwamm festgestellt, was in der Kirche für zusätzlichen Sanierungsbedarf sorgte. Am Deckengebälk und an Teilen des Dachstuhls wurden wegen des Pilzbefalls Erneuerungsarbeiten erforderlich. Diese Maßnahmen sollen am 6. April 2023 abgeschlossen werden, so die Auskunft von Architekt und Bauleiter Edgar Lasarzick. Die Kosten Das Gesamtprojekt liegt jetzt nach Angaben von Pfarrer Sickinger und Bauleiter Lasarzick bei knapp einer Million Euro. Sowohl bei der Glockensanierung als auch beim Projekt Decke und Dachstuhl seien Mehrkosten angefallen. Lasarzick verwies auch auf die Preissteigerungen, wie sie derzeit allgemein im Bausektor zu verzeichnen sind. Die Finanzierung Nach Auskunft von Winfried Ebner, Leiter der zuständigen Verrechnungsstelle für Katholische Kirchengemeinden in Stühlingen, werden die Kosten von derzeit rund einer Million Euro wie folgt aufgeteilt: 400.000 Euro, Zuschuss aus dem Bauförderfonds der Erzdiözese Freiburg; 100.000 Euro, Zuschuss aus der Stiftung Breisgauer Katholischer Religionsfonds; 20.000 Euro, Denkmalschutz-Zuschuss des Regierungspräsidiums (aktueller Stand); 100.000 Euro, Sonderposten der Pfarrei Waldshut; 40.000 Euro, allgemeine Rücklagen der Pfarrei Waldshut; 340.000 Euro, Einnahmen-Ansatz für die seit 2019 laufende Spendenaktion. Nach Angaben der Verrechnungsstelle wurden bisher rund 235.000 Euro an Spenden gesammelt. Zum Vergleich: In der Pfarrei Liebfrauen Waldshut und der Filialgemeinde St. Pankratius des angrenzenden Ortsteils Eschbach sind zusammen 4122 Katholiken registriert. Das heißt: Rein rechnerisch entfällt nach derzeitigem Stand auf jedes Pfarreimitglied aus Waldshut und Eschbach eine Spende von 57 Euro. Falls am Schluss eine Deckungslücke bleibt, werde diese durch Kreditaufnahme ausgeglichen, so Pfarrer Sickinger. Der Seelsorger: „Nach wie vor brauchen wir jeden Cent.“ Das Spendenkonto Katholische Kirchengemeinde Mittlerer Hochrhein St. Verena, Stichwort „Dachstuhl Liebfrauen“, IBAN: DE47 6845 2290 0000 0680 07, BIC: SKHRDE6W

Der Einbau wird zu einem logistischen Großprojekt an dem sakralen Gebäude nahe dem Oberen Tor. Wie Architekt und Bauleiter Edgar Lasarzick, Inhaber des Architekturstudios Formgewand in Stühlingen, im Gespräch mit dieser Zeitung erklärte, wird am Kirchturm zunächst ein Gerüst erstellt.

Ein Mauerdurchbruch im Bereich des auf dieser Aufnahme zu sehenden Rundbogens wird erforderlich, um die drei neuen Glocken an ihren Platz im Turm der Waldshuter Pfarrkirche zu bringen. Pfarrer Ulrich Sickinger und Architekt Edgar Lasarzick (von links) stehen in dem Raum, der unterhalb des vorhandenen historischen Geläut als zweite Glockenstube dienen wird. | Bild: Roland Gerard

Kirchturmwand muss aufgebrochen werden

Weil die bis zu drei Tonnen wiegenden Glocken zu groß und zu schwer sind, um sie durch das Gebäudeinnere an ihren künftigen Platz zu bringen, muss in die Kirchturmwand auf Höhe des Geläuts eine Öffnung gebrochen werden. Sie ist auf die Maße der größten der drei Glocken abgestimmt, die ohne Klöppel 1,70 Meter hoch ist und einen genauso großen maximalen Durchmesser aufweist.

Das Mauerwerk ist an der geplanten Einlassstelle 49 Zentimeter dick. Mit Hilfe eines Autokrans sollen die einzelnen Glocken in die Höhe gehoben und danach über eine Schienenvorrichtung an ihren künftigen Platz geschoben werden.

Morsches Gebälk, befallen vom Hausschwamm, wird auf dieser Aufnahme im Dachstuhl der katholischen Pfarrkirche Waldshut angeleuchtet. Wegen des holzzerstörenden Pilzes wurden zusätzliche Sanierungsarbeiten erforderlich. | Bild: Roland Gerard

Das soll nach derzeitiger Planung ab dem 17. Juli 2023 geschehen. Doch bis die neuen Glocken dann erklingen können, sind noch aufwändige Einbaumaßnahmen nötig, von der Herrichtung der Glockenstube mit dem Gestell aus Eichenholz über die Aufhängung der tonnenschweren Klangkörper bis zur Installation und Inbetriebsetzung des elektrischen Läutwerks.

Außerdem müssen wegen der neuen Glockenstube die Zugänge der einzelnen Kirchturmebenen geändert werden. Architekt Lasarzick über die Gesamtmaßnahme: „Es ist ein sehr aufwändiger Planungsprozess.“

Ein Gerüst steht in der Pfarrkirche Liebfrauen Waldshut. Wegen Befall mit Hausschwamm müssen das Deckengebälk und Teile des Dachstuhls saniert werden. | Bild: Roland Gerard

Glocken werden in Innsbruck gegossen

Zum 22. September 2023 soll alles fertig sein. Doch zunächst müssen die neuen Glocken erst einmal gegossen werden. Dies soll kommendes Frühjahr bei dem Traditionsunternehmen Grassmayr in Innsbruck stattfinden, das im Jahr 1599 gegründet wurde.

Nach Auskunft von Pfarrer Ulrich Sickinger wird ein Bus aus Waldshut in die österreichische Stadt in Tirol fahren, damit interessierte Gläubige das Ereignis miterleben können. Anfang Juni sollen die Glocken nach Waldshut angeliefert und danach auf dem Platz vor der Kirche geweiht werden.

Sechs historische Glocken, diese stammt aus dem Jahr 1523 und wurde von Gießer Nicolaus Oberacker aus Konstanz angefertigt, hängen im Turm der katholischen Pfarrkirche Waldshut. Das an der Unterseite zu sehende Klebeband stammt von technischen Analysen im Zuge des Sanierungsprojekts. | Bild: Architekturstudio Formgewand

Vor dem Hintergrund, dass die bestehenden Glocken zwischen den Jahren 1351 und 1705 angefertigt wurden und bis heute ihren Dienst tun, wird deutlich: Die Ergänzung um die drei neuen Klangkörper kann als Jahrhundertereignis eingeordnet werden. Pfarrer Ulrich Sickinger sagt im Gespräch: „Es ist etwas Historisches, was da passiert.“