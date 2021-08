Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Die Sanierung an der Liebfrauenkirche Waldshut soll im Frühjahr 2022 beginnen

Im Frühjahr 2022 sollen die Arbeiten an der Liebfrauenkirche in Waldshut beginnen. Allerdings werden die Maßnahmen deutlich umfangreicher ausfallen als ursprünglich gedacht. Denn neben der Ertüchtigung der historischen Glocken und dem Gießen von drei neuen Glocken steht auch die Beseitigung von Hausschwamm an.