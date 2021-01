von Kai Oldenburg, Susann Duygu-D'Souza, Roland Gerard, Thomas Schelb

Impressionen aus dem verschneiten Waldshut am Freitag nachdem die Sonne wieder strahlt.

Bild: Thomas Schelb

So schön kann der Winter sein – fotografiert von unserem Leserreporter Thomas Schelb.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Viele Anwohner wie (von links) Osman Duygu, Hairiz Ahmeti, Sarah Brandenberger und Andrea Rapp haben am Freitagfrüh gemeinsam über mehrere Stunden die Straßen und Wege in Waldshut frei geschippt.

Bild: Gerard, Roland

Lange nicht gesehen hat auch die Bronze-Skulptur auf dem Waldshuter Conrad-Gröber-Platz einen solchen Wintereinbruch.

Bild: Oldenburg, Kai

Die schöne Seite des Winters: Nachdem die heftigen Schneefälle am Freitag abgeebbt waren, sorgen blauer Himmel, Schnee und die Schwäne an der Anlegestelle der Waldshuter Rheinfähre für ein bilderbuchhaftes Winteridyll.

Bild: Gerard, Roland

Fast schon skandinavisch mutet diese Winterimpression aus dem Bereich Bergstraße in Waldshut an.

Bild: Thomas Schelb

Ein eher seltener An- und Ausblick im Winterkleid auf den Rhein und die benachbarte Schweiz.

Bild: Oldenburg, Kai

Kaum zu glauben, aber auch von der Rheinstraße in Waldshut offenbart sich ein Blick auf den Rhein und die Schweiz.

Bild: Oldenburg, Kai

Die Niederschläge am Donnerstag und Freitag reichten für einen Schneemann in der Waldshuter Kaiserstraße – direkt vor dem Rathaus. Wer den wohl gebaut hat?

Bild: Gerard, Roland

Vor dem Oberen Tor in Waldshut räumt ein Pflug Schneemassen beiseite. Im Hintergrund ist durch den Torbogen die verschneite Innenstadt mit dem Unteren Tor zu erkennen.

Bild: Thomas Schelb

Die Platanen auf dem Johannisplatz in Waldshut mutieren nach den Schneefällen zu Kunstwerken.

Bild: Gerard, Roland

Tief verschneit zeigt sich auch der Waldshuter Bahnhof.

Bild: Oldenburg, Kai

Traumhafter Blick von der Waldshuter Rheinhalde in Richtung Westen.

Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Bild: Oldenburg, Kai

Mitten in der Kaiserstraße in Waldshut stand am Freitag dieses Snowboard.

Bild: Oldenburg, Kai

Der Johannisplatz in Waldshut im Winterkleid.