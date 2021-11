von Manfred Dinort

In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Indlekofen haben die anwesenden Bürger erneut über den ständig wachsenden Straßenverkehr und den Verkehrslärm geklagt. Ins Gewicht falle auch der zunehmende Verkehr in den Nachtstunden, besonders am frühen Morgen. „Von 5 bis 7 Uhr geht es zu, das ist nicht mehr normal“, sagte ein Bürger, „das dröhnt und rumpelt, das ist manchmal nicht mehr zu ertragen.“ Immer häufiger seien auch Schwerlaster auf der Strecke unterwegs. „Warum kann bei uns kein Tempo 30 eingeführt werden?“, fragte er. Vermutet wurde, dass viele Lastwagen auf der Strecke unterwegs seien, um die Engpässe in Waldshut zu umgehen. Angeregt wurde eine Erhöhung der Randsteine, um eine langsamere Fahrweise bei Gegenverkehr zu erzwingen.

Beanstandet wurde auch das Parken auf Gehwegen, wie es häufig im Ortsteil Aispel gegenüber dem Gasthaus zu beobachten sei. „Da müsste die Polizei auch mal genauer hinschauen und den neuen Bußgeldkatalog zur Anwendung bringen“, hieß es. Zum Geschwindigkeitsmessgerät sagte Ortsvorsteher Stefan Senn, die Erfahrung habe gezeigt, dass der Verkehr im Sichtbereich des Messgeräts deutlich langsamer fließe. Inzwischen wurden sechs Schilder „Freiwillig Tempo 40“ angeschafft, vier wurden bereits aufgestellt.