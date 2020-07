von Ursula Freudig

Hohe mechanische Festigkeit, leicht, korrosionsbeständig, elektroisolierend und sehr hitzebeständig – dies sind einige der Eigenschaften der Produkte des Waldshuter Kunststoffwerks Ernst Kühne. Das Unternehmen stellt Kunststoff-Profile her, die im sogenannten Strangziehverfahren (Pultrusion) mit Glasfasern oder auch Kohlenstofffasern verstärkt werden und dadurch ihre besonderen Eigenschaften bekommen. Gefertigt wird auf Bestellung nach individuellen Kundenwünschen.

Die Herstellung: Blick in die Produktionshalle des Kunstoffwerks Ernst Kühne in Waldshut. | Bild: Ursula Freudig

Die Produkte sind sogenannte Halbzeuge, das heißt, sie werden Teil der Erzeugnisse der Kunden. Vorrangig in Autos, Flugzeugen, Zügen und in Straßenbahnen sind sie zu finden. In Essen sind zum Beispiel die Oberteile von Straßenbahnen und in einigen Airbus-Modellen die Notausstieghaltegriffe aus Kühne-Kunststoff. Glasfaserverstärkte Wickelteile, beispielsweise für Windenergieanlagen, gehören ebenfalls zum Angebot des Unternehmens.

Auch an und in Häusern finden sich zunehmend Produkte des Kunststoffwerks. „Zu unseren Neuentwicklungen gehören wärmeisolierende Fenster-, Türen- und Bodenschwellen und Synchronstangen für den Möbelbau“, so Dietmar Kühne. Bei der neuen 5G-Antennentechnologie ist das Unternehmen nach seinen Worten ebenfalls an Projekten beteiligt. Dietmar Kühne führt zusammen mit seinem Bruder Jürgen Kühne das Unternehmen. Firmengründer war ihr Vater Ernst Kühne, der 2017 verstorben ist. In einer Doppelgarage hat er 1967 den Grundstein für das Kunststoffwerk gelegt und das Pultrusionsverfahren entwickelt. Für herausragende unternehmerische Leistungen und für seinen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region wurde das Kunststoffwerk 2017, anlässlich seines 50-jährigen Bestehens, von der IHK Hochrhein-Bodensee ausgezeichnet.

Die Corona-Krise hat dem Kunststoffwerk bislang noch kaum zugesetzt. Es arbeitet nach Aussage von Dietmar Kühne zum großen Teil mit internationalen Kunden zusammen, die bislang keine Aufträge storniert hätten. Zukünftig rechnet er aber in den Bereichen Elektromaschinenbau und Aviation (Luftfahrt) mit einem deutlichen Auftragsrückgang. „Wir gehen davon aus, dass auch wir Kurzarbeit anmelden müssen“, so der Geschäftsführer.