Waldshut-Tiengen

Glückliche Umstände verhindern 1984 einen verheerenden Stadtbrand in Waldshut-Tiengen

Die zeitgemäß ausgerüsteten Feuerwehren löschen 1984 einen Großbrand in der Kaiserstraße in Waldshut. Vier Geschäftshäuser stehen dabei in Flammen.