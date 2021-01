von Von Werner Huff

Das Leben im Rumänien des Jahres 1986 war hart. Diktator Ceausescu und seine Geheimpolizei Securitate trieben das Land immer tiefer in den Ruin. Kein Wunder, dass die 19-jährige Tänzerin Carmen B. nach ihrem Auftritt mit dem rumänischen Staatsballett „Fantasio“ am 13. Januar 1986 in der Waldshuter Stadthalle die Chance zur Flucht nutzte. Waldshut war der vorletzte Spielort der seit zehn Wochen laufenden Tournee durch die Schweiz, Österreich und Deutschland.

In Feierlaune

Stürmischer Beifall, Begeisterung: Die „Nussknacker“-Aufführung der Ballett-Truppe an diesem Montagabend war ein großer Erfolg. Die entzückte Stimmung des vollen Saals übertrug sich auch auf das Ensemble und dauerte nach der Vorstellung fort. Man feierte. Auch die Überwacher, die sonst mit Argusaugen das Tun und Treiben jedes einzelnen Ensemblemitglieds beargwöhnten. Ihre Wachsamkeit ließ nach.

Diesen Augenblick nutzte Carmen B.. Mit nur einer kleinen Handtasche unterm Arm folgte sie den Feuerwehrleuten der Brandwache, die nach dem Dienst in der Stadthalle ins Spritzenhaus auf dem Johannisplatz zurückgingen. Mit den Rufen „Polizei, Polizei“ machte Carmen auf sich aufmerksam – jetzt wurde schnell klar, dass die zierliche Tänzerin um Asyl nachsuchte.

Die Unterhaltung klappte mit ein paar Brocken Englisch. Der ins Spritzenhaus hinzu gerufene Feuerwehrkommandant machte Carmen B. auf die Konsequenzen ihrer Flucht aufmerksam. Denn in Rumänien lebten Eltern und Bruder, während sie in Deutschland völlig allein war. Doch die junge Frau beharrte strikt auf ihrem Wunsch nach Asyl. „Ich will in Deutschland bleiben – und hier tanzen.“ Denn das war ihr Beruf, den sie in neun Jahren Ballettschule in Bukarest gelernt hatte.

Das Asylverfahren

Doch zunächst begann der Weg des Asylverfahrens, das Carmen B. beim Ordnungsamt der Kreisstadt einleitete. In einer Unterkunft in Tiengen wartete sie den Gang der Dinge ab. Wobei ihr eine noch hier begonnene Romanze mit einem jungen Deutschen weiterhalf. Carmen B. verschlug es schließlich in eine deutsche Großstadt. Was weiter aus ihr wurde, ist nicht bekannt.