Die Aktionsgemeinschaft Tiengen und die Ortsgruppe Waldshut-Tiengen des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) laden seit weit mehr als 20 Jahren jährlich Anfang März zum Gebrauchtfahrradmarkt in Tiengen ein. Damit geben sie jeweils auch das Startsignal für die aktuelle Fahrradsaison. Am Samstag, 11. März, findet der Gebrauchtfahrradmarkt wieder statt. Dafür wird ein großes Verkaufszelt auf dem Tiengener Marktplatz aufgestellt, schreibt die Aktionsgemeinschaft in einer Pressemitteilung.

Wegen der Corona-Pandemie ist dieser Markt in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen. Umso größer könnte in diesem Jahr das Angebot auf dem wohl größten Gebrauchtfahrradmarkt in der Region sein. „Viele Fahrradbesitzer warten bereits auf diese Möglichkeit, einen Abnehmer für ihr gebrauchtes Fahrrad zu finden, und nicht weniger Interessenten für ein Fahrrad freuen sich, wenn ihnen hier ein preisgünstiges Angebot für ein Zweirad in großer Zahl zur Verfügung steht“, schreibt die Aktionsgemeinschaft in der Pressemitteilung weiter.

Der Tiengener Gebrauchtfahrradmarkt sei ein beliebter Umschlagplatz für gebrauchte Fahrräder aller Kategorien, darunter seien immer auch überaus viele Kinderräder und inzwischen auch schon viele E-Bikes, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Erfahrungsgemäß können die Interessenten an diesem Tag unter weit mehr als 250 Fahrrädern auswählen. Zu finden ist aber auch ein großes Zubehörangebot wie zum Beispiel Kindersitze oder gut erhaltene Fahrradanhänger.

Die Räder können vor Ort ausprobiert werden und die Mitglieder des BUND stehen mit fachmännischem Rat zur Seite. In einem großen Zelt werden die Fahrräder am Samstag, 11. März, von 7.30 bis 10 Uhr angenommen. Von 9 bis 14 Uhr können die Fahrräder erworben werden. Der Verkaufserlös oder die hoffentlich wenigen nicht verkauften Räder können bis nach Ende des Marktes wieder abgeholt werden. Der BUND behält eine Verkaufsprovision ein, die er für seine Arbeit für den Umweltschutz einsetzt, heißt es in der Mitteilung.