Waldshut oder Tiengen? Diese Frage muss sich stellen, wer einen Einkaufsgutschein für den Einzelhandel der Doppelstadt verschenken will. Denn bislang bietet jeder der beiden Gewerbevereine – Werbe- und Förderungskreis Waldshut und Aktionsgemeinschaft Tiengen – eigene Wertcoupons an, die in der Regel nur in den Geschäften des jeweiligen Stadtteils eingelöst werden können.

Dies soll sich 2023 ändern. „Wir planen Online-Gutscheine mit Tiengen“, kündigte Thomas Wartner, Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, beim sogenannten WuF-Talk in den Räumen der Volksbank Hochrhein in Waldshut an.

Weiterhin Gutscheine in Papierform

Schon lange ist der Ruf laut nach gemeinsamen Gutscheinen für die Einkaufsstadt Waldshut-Tiengen. Aus diesem Grund setzen beide Gewerbevereine in der Zukunft auf digitale Gutscheine für die gesamte Stadt. „Es muss einfacher und kundenfreundlicher werden“, sagte Wartner über das Verfahren. Er ist überzeugt: „Wenn wir Online-Gutscheine anbieten, machen wir mehr Umsatz.“ Coupons in Papierform sollen jedoch weiterhin erhältlich sein.

Ziele sind Austausch und Kennenlernen

Zum ersten WuF-Talk seit Corona begrüßte der Vorsitzende seine Vorstandskollegen, zahlreiche Mitglieder des Werbe- und Förderungskreises sowie Oberbürgermeister Philipp Frank und Harald Ebi als Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Schmittenau. Wartner erinnerte daran, dass die Veranstaltung vor etwa zehn Jahren als Alternative zu den üblichen Neujahrsempfängen ins Leben gerufen worden war. Ziel des WuF-Talks sei es, sich auszutauschen und kennenzulernen. Fünf neue Mitglieder begrüßte der Vorsitzende diesmal.

Ausrichter des von Margarete Lenz organisierten WuF-Talks ist von Beginn an die Volksbank Hochrhein. Deren Vorstand Stefan Aust, für den die Veranstaltung eine Premiere war, erklärte: „Wir bieten gerne eine Plattform für Handel, Gastronomie und Dienstleistungsbetriebe.“

Gespräche bei Raclette und Wein

Bevor die Gäste traditionell bei Raclette und einem Glas Wein ins Gespräch kamen, blickte Thomas Wartner in seiner Ansprache auf einen ‚erfolgreichen und toll organisierten Weihnachtsmarkt‘ zurück und schaute voraus auf das 25. Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel, das der Werbe- und Förderungskreis Ende dieses Jahres wieder gemeinsam mit der Aktionsgemeinschaft und dem SÜDKURIER Medienhaus veranstaltet.

Der Vorsitzende richtete zudem einen Appell an den Handel und die Gastronomie, sich weiter zu vernetzen, wie dies bereits bei der gemeinsamen Kampagne ‚Willkommen am Hochrhein‘ der Fall sei. „Wir machen schon sehr viel, aber ich glaube nicht, dass das reicht“, erklärte Wartner.

Oberbürgermeister Philipp Frank nannte die Sanierung der Rheinstraße und den Ausbau des bestehenden Freifunk-WLAN-Netzes als zwei der Projekte für 2023, die die Waldshuter Innenstadt attraktiver machen sollen. Über beide Themen werden wir noch ausführlich berichten.