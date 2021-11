Meinung vor 2 Stunden

Frust und lange Wartezeiten nicht nur am „Schwarzen Freitag“

Redaktionsgeflüster: Am Freitag, 26. November, war „Schwarzer Freitag“, besser bekannt als „Black Friday“. In vielen Industrieländern flippen die Menschen an diesem Tag auf der Suche nach dem perfekten Schnäppchen förmlich völlig aus. Aber woher kommt dieser besondere Wochentag und wie kam er zu seinem Namen? Eine Kolumne von Nico Talenta.