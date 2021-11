Neben dem meteorologischen Winterbeginn gibt es den astronomischen Winteranfang. Meteorologisch beginnen die Jahreszeiten immer am ersten Tag eines Monats. Demnach ist am Mittwoch, 1. Dezember, Winteranfang. Der astronomische Winter beginnt allerdings immer erst am kürzesten Tag des Jahres. In diesem Jahr Dienstag, der 21. Dezember.

Denn dann steht die Sonne genau senkrecht über dem südlichen Wendekreis. Wie lange Kinder am Hochrhein mit ihren Eltern in den immer wärmer werdenden Wintern aber überhaupt noch Schneemänner oder -frauen im eigenen Garten bauen können, ist ungewiss.

Vier Wochen vor dem astronomischen Winteranfang können Gäste des schweizerischen Rietheims bei Bad Zurzach im Garten eines Hauses schon jetzt einen Schneemann begutachten. Es handelt sich um ein besonderes Exemplar, das auch für die zu befürchtenden weiteren Extremwetterereignisse des Klimawandels gewappnet sein dürfte.

Dieser Schneemann winkt fröhlich in Rietheim. | Bild: Gerard, Roland

Nur mit einer Nähnadel, anderen spitzen Gegenständen oder einer brennenden Zigarette sollte dem fröhlich dreinblickenden Gesellen niemand zu nahe kommen. Denn einmal angepiekst dürfte er ganz schnell seinen langen Atem verlieren und in Nullkommanichts in sich zusammenfallen.