Der Haushaltsplan der Stadt Waldshut-Tiengen für 2022 ist beschlossen. Der Gemeinderat stimmte dem Zahlenwerk mit knapp 600 Seiten in seiner Sitzung am Montagabend in der Waldshuter Stadthalle geschlossen zu. Doch die Einstimmigkeit trügt.

Denn die Reden der Fraktionssprecher manifestierten einen Graben, der sich durch das Gremium oder genauer gesagt zwischen Verwaltung mit Oberbürgermeister Philipp Frank an der Spitze und der Fraktion der Freien Wähler zieht. Dabei ging fast unter, dass die finanziellen Spielräume der Doppelstadt mit jedem Tag, an dem das Jahresende näher rückt, größer wurden. So müssen im kommenden Jahr nur noch 4,7 anstatt der Anfang November noch geplanten sieben Millionen Euro an neuen Schulden aufgenommen werden.

Waldshut-Tiengen Mehr Geld nach Steuerschätzung für die Stadt Waldshut-Tiengen Das könnte Sie auch interessieren

Nach den obligatorischen Dankesworten des OB in Richtung Mitarbeiter und Gemeinderat legte Philipp Studinger für die CDU-Fraktion den Finger auf die aus seiner Sicht heilende Wunde. Denn die Stimmung am Ratstisch sei im vergangenen halben Jahr deutlich besser gewesen, also noch im ersten Halbjahr 2021.

Philipp Studinger forderte seine Stadtratskollegen eindringlich auf, auch in Zukunft konstruktiv und zielführend ohne störende Zwischentöne weiter zu arbeiten. Doch er hatte seine Rechnung oder seine Hoffnung ohne die Fraktion der Freien Wähler gemacht. In Vertretung des abwesenden Fraktionssprechers Harald Würtenberger griff Jörg Holzbach den OB frontal an.

Der Haushalt 2022 für Waldshut-Tiengen Die Vorhaben 14,9 Millionen Euro will die Stadt Waldshut-Tiengen im Jahr 2022 investieren. Unter anderem in die Fertigstellung des Waldshuter Feuerwehrhauses mit Kita auf dem Dach, in den Abschluss der Sanierung des Kornhauses in Waldshut und in den Neubau für die Grund- und Werkrealschule in Gurtweil. Die Schulden Da die Einnahmen für die Umsetzung aller geplanten Vorhaben alleine nicht ausreichen, muss die Stadt im kommenden Jahr 4,7 Millionen Euro neue Kredite aufnehmen. Dies sind etwa 2,3 Millionen Euro weniger, als noch bei der Einbringung des Haushalts Anfang November angenommen. Grund hierfür sind unter anderem höhere Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Der Schuldenberg im Kernhaushalt der Stadt dürfte somit zum Jahresende 2022 auf knapp über 17 Millionen Euro steigen. Die Steuern Sowohl die Hebesätze für die Grundsteuer wie auch die Abwassergebühren werden nicht erhöht und bleiben somit auf dem Niveau von 2021.

Es gehe ihm und seiner Fraktion, so Holzbach gleich zu Beginn seiner Ausführungen, nicht darum jemanden anzugreifen oder „wie von Herrn Dr. Frank suggeriert, Mitarbeiter der Verwaltung in ihrem Tun zu kritisieren“. Der Verantwortung hätten sich vielmehr die politischen Entscheidungsträger zu stellen.

Waldshut-Tiengen Klumpen unterm Fußballschuh: Nach nur sechs Jahren müssen alle drei Kunstrasenplätze saniert werden Das könnte Sie auch interessieren

Holzbach: „Wer den Hut aufhat und die Lorbeeren ernten will, muss auch bereit sein, dafür gerade zu stehen.“ Dass damit der Oberbürgermeister gemeint war, wurde im weiteren Verlauf seiner Ausführungen mehr als deutlich. So warf ihm Holzbach vor, bei der Einbringung des Haushalts im November nur jene Vergangenheit bemüht zu haben, „für die er keine Verantwortung zu tragen hat“. Das, so der Freie Wähler weiter: „Ist mir nach sechs Jahren Amtszeit zu kurz gesprungen.“

Waldshut-Tiengen Mehr Geld nach Steuerschätzung für die Stadt Waldshut-Tiengen Das könnte Sie auch interessieren

Holzbach manifestierte seine Kritik unter anderem an Beispielen wie dem Waldshuter Feuerwehrhaus mit Kita. „Die Aussicht, sich hier in einem Bauprojekt sonnen zu wollen, war wohl die Triebfeder des Projekts“, mutmaßt Holzbach in Richtung OB. Und dies vor dem Hintergrund, dass ein Kindergartenplatz auf dem Feuerwehrgerätehaus „fast dreimal so teuer als üblich ist“.

Einen dicken Aktenordner füllt der Haushaltsplan 2022 der Stadt Waldshut-Tiengen. | Bild: Schlichter, Juliane

Kritische Worte fand Holzbach auch im Zusammenhang mit der Ertüchtigung der Kolpingbrücke in Waldshut – „Die Sanierung war in der Umsetzung ein Desaster.“ – und in Bezug auf den Spitalausstieg. Holzbach: „Letztlich wurde Waldshut um die Chance gebracht, Standort des Spitals zu bleiben.“

Stimmen zum Haushalt Philipp Studinger, CDU Auch wenn die Arbeit in den vergangenen Jahren von den „3S“ – Sanierungsstau, Schwimmbadsanierung und Spital – geprägt gewesen sei, gelte es, den Blick zwingend nach vorne zu richten. Schließlich seien die geplanten Investitionen in Höhe von fast 15 Millionen Euro ein dickes Brett für die Verwaltung. Wichtig für die CDU sei die Erarbeitung von Konzepten für Mobilität und Klima sowie der weitere Ausbau der Kinderbetreuung. Petra Thyen, Grüne Ein großes Projekt für 2022 sei der energetische Umbau in eine klimafreundliche Stadt. Hier gelte es, an vielen Stellschrauben zu drehen, wie der konsequenten energetischen Sanierung von Gebäude und dem Bau von Blockheizkraftwerken, betrieben mit erneuerbaren Energien. Auch ein kommunales Windrad sei eine Option. Jörg Holzbach, Freie Wähler Trotz aller Kritik stimme seine Fraktion dem Etat zu. „Wir wollen uns konstruktiver Sacharbeit nicht verschließen.“ Wichtig sei, „mehr Mut für Visionen zu haben und nicht nur zu verwalten“. Claudia Hecht, SPD Das Nein des Gemeinderats zu Konus und Kurtaxe hängt der SPD-Fraktion noch nach. Hätte sich das Gremiums in den 80er Jahren ähnlich verhalten, „wir hätten keine Fußgängerzone in der Kaiserstraße“. Um Anwohner von Lärm zu schützen, seien Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht zu vermeiden. Harald Ebi, FDP „Wir fordern den Klimaschutz konsequent anzugehen.“ Kritik gab es von der FDP an der ­notwendigen Sanierung der drei Kunstrasenplätze, obwohl diese erst seit sechs Jahren bespielt werden. Lob gab es für die zusätzlichen Planungsmittel in Höhe von 100.000 Euro und die Unterstützung des örtlichen ­Handels.

Der OB schwieg in der Sitzung zu dem Angriff und wollte auch am Tag danach nicht tiefer Stellung nehmen. Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte er: „Der Haushalt ist einstimmig beschlossen worden. Das ist ein starkes Signal und spricht für sich.“

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Als hätte er es geahnt, ging der letzte Redner der Runde, FDP-Fraktionssprecher Harald Ebi, auf das Verhalten mancher Ratskollegen in der Vergangenheit ein. Er empfahl diesen mehr Anstand walten zu lassen. Vor allem der „ruppige Umgang mit Amtsleitern“ missfällt ihm. Oft werde dabei nur das eigene Ego gestreichelt. Auch ohne namentlich die Vertreter der Freien Wähler zu nennen, war am Montagabend in der Stadthalle wohl jedem klar, wen er gemeint hatte – Vertreter jener Fraktion.