Fotomotive von Nord bis Süd: Die Sieger des Alb-Bote-Fotowettbewerbs 2021 bleiben am liebsten im eigenen Land

Die Corona-Krise hat erneut dafür gesorgt, dass die Menschen in diesem Sommer verstärkt an Reisezielen in Deutschland, in ihrer näheren Heimatregion oder gleich zu Hause Ferien gemacht haben. Dieser Trend zeigte sich auch in den Bildmotiven, die beim diesjährigen Fotowettbewerb „Mit dem Alb-Bote im Urlaub“ eingeschickt wurden. Eine Jury hat jetzt die zehn Gewinnerinnen und Gewinner gekürt.