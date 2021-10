Sehnsüchtig haben die 007-Fans auf den neuesten Auftritt ihres Helden gewartet. Aufgrund der Corona-Pandemie war der Kinostart des 25. offiziellen James-Bond-Films drei Mal verschoben worden. Seit Donnerstag flimmert der Doppelnull-Agent seiner Majestät nun endlich über die Kinoleinwände. Auch ins Albrecht-Kino auf der Waldshuter Bernhalde strömten die Zuschauer. Während sie auf den Kinosesseln, mit einer Tüte Popcorn oder einer Schale Tacos auf dem Schoß, den fast dreistündigen Streifen verfolgten, schauten die Anwohner der benachbarten Amthausstraße in die Röhre.

Wo sonst in der Regel immer ein freier Parkplatz für die Inhaber eines Bewohnerparkausweises rund um das Greifeneggschlösschen zu finden ist, hatten an diesem Abend bereits etliche Kinobesucher ihre Autos abgestellt. Dabei dürften sie gar nicht in die ringförmige Einbahnstraße fahren, wie die Schilder „Anlieger frei“ und „Ab hier keine öffentlichen Parkplätze mehr!“ unmissverständlich darlegen. Nichtsdestotrotz missachtete ein Teil der Ortsfremden den Hinweis. Ein junges Paar, bereits auf dem Sprung zu 007, hatte sogar eine Einfahrt zugeparkt, suchte sich nach dem Hinweis einer Anwohnerin jedoch einen anderen Stellplatz in der benachbarten Rheinstraße.

Auch wenn das Parkproblem lästig für die Amthaussträßler war: Aufregen bringt nichts. Schließlich kann man im realen Leben seinem Ärger nicht in James-Bond-Manier mit brutalen Schlägereien und wilden Schießereien Luft machen. Aber ein Martini auf den Schreck sei erlaubt. Natürlich geschüttelt – nicht gerührt.