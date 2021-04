von Manfred Dinort

Themen der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Gaiß-Waldkirch, die im Gemeindesaal Gaiß stattfand, waren der Zustand der Feldwege, Sanierungsmaßnahmen und ein Bauvorhaben am Moosmattweg in Waldkirch. Unter dem Punkt Verschiedenes ging es um neue Abfallbehälter im Bereich der Wanderwege, um den Ausbau der Wasser- und Stromversorgung und um eine neue Schließanlage für das Gemeindehaus Gaiß.

Ortsvorsteher Torsten Basler freute sich, zur Sitzung auch einige Besucher begrüßen zu können. Zuvor hatte sich der Ortschaftsrat ein Bild vom Zustand des Wegenetzes gemacht und beschlossen, den Grubweg in Richtung Eschbach, die Schwarzlandstraße in Waldkirch und einen Abschnitt der Straße „Im Rain“, bis hin zum Obstlehrpfad, zu sanieren. Allerdings, so Torsten Basler, müssten noch die notwendigen Angebote eingeholt werden und eine mögliche finanzielle Beteiligung durch die Stadt abgeklärt werden.

In Waldkirch wird derzeit gebaut: Am Moosmattweg wird ein Mehrfamilienhaus errichtet. Die Bauherren nahmen an der Ortschaftsratssitzung teil, um sich über die örtlichen Angebote zu informieren und sich ein Bild von den Möglichkeiten zu machen. Weiter wurde beschlossen, entlang der Wanderrouten die Mülleimer gegen geschlossene Behälter auszutauschen, um zu verhindern, dass sich Tiere an den Inhalten zu schaffen machen und dabei für Unordnung sorgen.

Die Wasserversorgung 2016 wurde im Auftrag der Stadtwerke Waldshut- Tiengen der Hochbehälter Gupfen an der B 500 in Betrieb genommen, um die Trink- und Löschwasserversorgung der Ortsteile Schmitzingen, Gaiß, Eschbach, Waldkirch und Oberalpfen sicher zu stellen. Eine weitere Leitung wurde Richtung Estelberg verlegt mit Anschluss an das Albbrucker Trinkwassernetz. An diesem Strang wird jetzt ein Anschluss für Gaiß und Eschbach gelegt. Gleichzeitig werden Rohr- und Leitungssysteme für Strom, Glasfaser und Steuerung eingelegt. Die Arbeiten begannen Anfang März.

Derzeit wird im Auftrag der Stadtwerke das Wasser- und Stromnetz ausgebaut. Der Anfang wurde bereits gemacht: Auf der Gemarkung Oberalpfen wird ein Anschluss an das Versorgungsnetz gelegt, das vom Hochbehälter Gupfen über die Gemarkungen von Ober- und Unteralpfen zum Estelberg führt. Die Abzweigung wird über das Gewann „Saile“ nach Gaiß geführt und später weiter nach Eschbach. Zustimmung fand auch der Vorschlag, im Gemeindehaus Gaiß eine neue Schließanlage einzubauen, da die alte Anlage, die bereits seit rund 25 Jahren im Gebrauch ist, Mängel aufweist.