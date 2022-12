Eine ganz besondere Bescherung hat Reiner König in diesem Jahr bereits vor Heiligabend erlebt. Der 57-Jährige aus Tiengen ist der Hauptgewinner des 24. Weihnachtsgewinnspiels des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, der Aktionsgemeinschaft Tiengen und des SÜDKURIER Medienhauses.

Da Reiner König nicht im Telefonbuch steht, haben ihn die Verantwortlichen der Aktion nach der öffentlichen Auslosung vor dem Rathaus Tiengen zunächst nicht erreichen können. Kurzerhand fuhr Heiko Spitznagel, Regionalmanager bei SK ONE, der Werbevermarktung des SÜDKURIER Medienhauses, noch am Abend an die beim Gewinnspiel hinterlegte Wohnadresse und überbrachte dem Gewinner an dessen Haustür die gute Nachricht.

Riesenfreude über Hauptgewinn

„Ich war total überrascht“, erzählt Reiner König am Tag darauf im Gespräch mit dieser Zeitung von seiner ersten Reaktion. „Ich konnte es erst mal nicht glauben“, fügt er hinzu. Kurz darauf habe er jedoch eine „Riesenfreude“ empfunden.

Den Hauptgewinn, ein Fiat Panda im Wert von 15.400 Euro, der vom Autohaus Tiefert aus Waldshut und Lauchringen sowie dem SÜDKURIER Medienhaus gestiftet wird, kann Reiner König gut gebrauchen: „Mein jetziges Auto ist sehr alt“, erzählt der Tiengener, der als EDV-Administrator bei der Gemeinde Klettgau in Grießen arbeitet.

Er freut sich bereits darauf, das schwarze Hybrid-Fahrzeug zu fahren: „Er ist schön klein und sparsam“, sagt König über den 70-PS-starken Panda. Er hat sich bereits über den Verbrauch des Kleinwagens informiert. „Vier Liter auf 100 Kilometer – das ist sehr wenig“, sagte er.

Rückkehr zur Marke Fiat

Reiner König ist bekennender Fan der italienischen Marke. „Meine ersten drei Autos waren Fiats“, erzählt er. Nach der Übernahme seines Hauptgewinns muss er nicht einmal die Werkstatt wechseln. „Ich bin bereits Kunde bei Tiefert“, berichtet der 57-Jährige.

Treue Teilnehmer am Weihnachtsgewinnspiel

Mit seiner Frau nimmt Reiner König seit vielen Jahren am Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel teil. Aber erst in diesem Jahr hatte das Ehepaar Glück. „Es ist der erste Gewinn – und dann gleich der Hauptpreis“, freut er sich. Mindestens 20 Rubbellose haben die Königs diesmal gesammelt und im Internet für die Aktion aktiviert. Doch es war das Los mit dem Code „WT7E3X8RD“, das ihnen den Fiat bescherte.

Am Donnerstag, 19. Januar, lernen die Königs im Autohaus Tiefert in Lauchringen dann auch die Gewinner der 14 Sachpreise kennen. An diesem Abend findet erstmals nach einer coronabedingten Pause das Weihnachtsgewinnspiel mit einem Empfang für die Preisträger und die Sponsoren seinen feierlichen Abschluss.