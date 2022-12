Der Hauptgewinner des 24. Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiels kann sich im wahrsten Sinne des Wortes wie ein König fühlen: Reiner König aus Waldshut-Tiengen hatte bei der Auslosung die Nase vorn. Er kann künftig mit dem schwarzen Fiat Panda im Wert von 15.400 Euro durch die Gegend düsen.

Der Gewinner des ersten Hybrid-Fahrzeugs, das jemals bei der Aktion verlost wurde, war am Tag der Ziehung nicht erreichbar. Er wird entweder aus der Zeitung oder über Mundpropaganda von seinem Losglück erfahren.

Oberbürgermeister spielt wieder Glücksbote

Unter der notariellen Aufsicht von Ulrich Möckel und Rechtsassessorin Maren Rotkamm ermittelte Oberbürgermeister Philipp Frank als Glücksbote am Mittwoch per Laptop nicht nur den Hauptgewinner. Er loste auch die Empfänger der 14 Sachpreise aus, die es in diesem Jahr bei der gemeinsamen Aktion des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, der Aktionsgemeinschaft Tiengen und des SÜDKURIER Medienhauses zu ergattern gab.

Diesen schwarzen Panda Fiat hat Reiner König aus Waldshut-Tiengen beim 24. Weihnachtsgewinnspiel gewonnen. Das 70-PS-starke Hybrid-Fahrzeug wird gesponsert vom Autohaus Tiefert aus Waldshut und Lauchringen sowie dem SÜDKURIER Medienhaus. | Bild: Juliane Schlichter

In den vergangenen beiden Jahren musste die Auslosung wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Auflagen hinter verschlossenen Türen stattfinden. „Umso mehr freue ich mich, dass Sie heute das Geschehen live mit uns verfolgen“, sagte Heiko Spitznagel, Regionalmanager bei SK ONE, der Werbevermarktung des SÜDKURIER Medienhauses, zu den Passanten, die trotz Nieselregen in die Hauptstraße vor das Tiengener Rathaus gekommen waren.

Preisträger werden schriftlich informiert

Und gleich die erste Gewinnerin der Sachpreise war zufällig bei der Bekanntgabe vor Ort. „Das geht schon gut los“, erklärte Spitznagel launig und gratulierte Susanne Buhl aus Waldshut-Tiengen persönlich zu ihrem Preis. Wie alle Gewinner erhält sie zusätzlich einen Brief vom SÜDKURIER Medienhaus, in dem sie über ihre erfolgreiche Teilnahme am Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel informiert wird.

Verbunden damit ist eine Einladung zur offiziellen Preisübergabe am Donnerstag, 19. Januar, im Autohaus Tiefert in Lauchringen. Damit findet erstmals nach der Corona-Zwangspause wieder ein gemeinsamer Empfang für alle Preisträger und Partner der Aktion statt.

Das sind die Gewinner der 14 Sachpreise 1. Preis Mina Shafiee aus Lauchringen gewinnt eine Foto-Reportage für einen Event nach Wahl, Wert 2000 Euro, gesponsert von Foto Schilling, Waldshut-Tiengen. 2. Preis Claudia Kümmerle aus Waldshut-Tiengen kann sich freuen über eine Herrenarmbanduhr Frederique Constant GMT, Wert 1595 Euro, Sperl Juwel, Waldshut. 3. Preis Bruno Gehringer aus Waldshut-Tiengen erhält ein Bronze-Jahresabo, Wert 960 Euro, Kraftpack GmbH – Heldenschmiede Waldshut-Tiengen, Tiengen. 4. Preis David Cipolla aus Wutöschingen bekommt eine Reisetasche „The Bridge“, Wert 950 Euro, Lederwaren Wegeler, Waldshut. 5. Preis Enver Jusufi aus der Schweiz gewinnt eine Jahres-Parkkarte „Freiparken“, Wert 850 Euro, Parkhausgesellschaft Waldshut-Tiengen. 6. Preis Nadine Lachmann aus Küssaberg kann sich freuen über eine Rudy Project Sportbrille mit individueller Korrektion, Wert 799 Euro, Pro Optik, Waldshut. 7. Preis Martina Gröne aus Blaustein gewinnt einen Goldbarren 11 x 1 Gramm, Wert 700 Euro, Sparkasse Hochrhein, Waldshut-Tiengen. 8. Preis Harald Stoll aus Stühlingen bekommt einen Schaukelstuhl Eames Chair RAR, Wert 650 Euro, Seipp Wohnen, Waldshut-Tiengen. 9. Preis Elisabeth Hinterhauser aus Leibstadt/Schweiz erhält einen Gutschein für eine Gleitsichtbrille, Wert 600 Euro, Brille & Design, Waldshut. 10. Preis Tanja Jung aus Waldshut-Tiengen gewinnt Wohnmobil-Erlebnistage, 600 Euro, Autohaus Waser, Tiengen. 11. Preis Andreas Duttlinger aus Albbruck gewinnt Oban Single Malt Whisky 21 Jahre, Wert 595 Euro, Getränkeland Wagner, Tiengen. 12. Preis Rainer Baumgartner aus Wutöschingen erhält einen Fernseher Samsung Crystal UHD 55 Zoll, Wert 589 Euro, Albiez Creativ- & Designbau, Waldshut. 13. Preis Andrea Stadler aus Lauchringen bekommt eine PS 5 Digital Edition + 2 Controler, Wert 518,99 Euro, Medimax, Tiengen. 14. Preis Susanne Buhl aus Waldshut-Tiengen bekommt einen Service-Gutschein, Wert 500 Euro, Autohaus Ebner, Albbruck.

„Es ist schön, dass es wieder viele tolle Preise zu gewinnen gab“, freute sich Zara Tiefert-Reckermann, die Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Tiengen. Insgesamt beträgt die Gewinnsumme in diesem Jahr mehr als 35.800 Euro. Gut 50 Geschäfte in Waldshut-Tiengen hatten sich an der Aktion beteiligt und in den vergangenen Wochen Rubbellose an ihre Kunden verteilt, die die freigerubbelten Codes im Internet aktivieren konnten.

Die Gewinner der Sachpreise kommen überwiegend aus dem östlichen Landkreis Waldshut und der benachbarten Schweiz. „Die Preisträger sind geografisch gut um Waldshut-Tiengen verteilt. Das zeigt, wie attraktiv die Einkaufsstadt ist“, betonte Heiko Spitznagel. Eine Gewinnerin lebt in Blaustein bei Ulm, ein anderer Empfänger hatte zur Verwunderung der Anwesenden bei der Auslosung als Adresse die Schweiz auf Albanisch angegeben.

Vorfreude auf 25. Weihnachtsgewinnspiel

2023 feiert das Weihnachtsgewinnspiel sein erstes Jubiläum. „Auch im 25. Jahr wird es sicherlich wieder tolle Preise geben“, zeigte sich Thomas Wartner, Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, überzeugt.