von sk

Ab September und Oktober werden zwei neue Fachärzte für Herzleiden ihre Arbeit am Klnikum Hochrhein aufnehmen. Das teilt das Klinikum in einer Presseinformation mit.

Steffen Gloekler werde ab dem 15. September seine Tätigkeit als Chefarzt der Klinik Innere Medizin 1 unter der Leitung der Direktorin des Zentrums Innere Medizin, Ruth Strasser, aufnehmen.

Steffen Gloekler (47) ist neuer Kardiologe am Klinikum Hochrhein in Waldshut. | Bild: Klinikum Hochrhein GmbH

Das Klinikum: „Ausgebildet in Ulm, Bern und Liverpool, blickt Gloekler auf ein sehr breites Spektrum der Kardiologie.“ Gloekler war viele Jahre am Inselspital in Bern und zuletzt als Oberarzt am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen tätig gewesen. „Die invasive Kardiologie und der hochmoderne Herzkatheter wurden von Frau Professor Strasser aufgebaut und ich freue mich sehr darauf, das Thema nun mit ihr weiterzuentwickeln und zu festigen“, so Gloekler.

Mit Caroline Kleinecke bekommt das Zentrum Innere Medizin darüber hinaus ab Oktober eine leitende Oberärztin für interventionelle Kardiologie und Innere Medizin.

Caroline Kleinecke (40) ist neue Kardiologin am Klinikum Hochrhein in Waldshut. | Bild: Klinikum Hochrhein GmbH

Kleinecke absolvierte einen Teil ihrer Ausbildung am Herzzentrum in Leipzig und war zuletzt als leitende Oberärztin in Lichtenfels tätig. „Ich schätze mich glücklich, dass wir gleich zwei kompetente Kollegen am Klinikum begrüßen können. Damit haben wir einen wichtigen Schritt getan, um eine 24/7 Stunden kardiologische Notfallversorgung im Klinikum zu etablieren“, erklärte Hans Peter Schlaudt, Geschäftsführer der Klinikum Hochrhein GmbH. Ruth Strasser, Direktorin des Zentrums Innere Medizin: „Die Etablierung des Herzkatheterlabors zeigt sich schon jetzt als richtiger Schritt.

Seit dem Start vor fünf Monaten wurden bereits knapp 200 Untersuchungen und Interventionen einschließlich der Versorgung von akuten Infarkten durchgeführt. Ich freue mich auf die Erweiterung des kardiologischen Teams und die kompetente Unterstützung.“