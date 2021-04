von Alfred Scheuble

1942 wurde der Prozess für die Seligsprechung von Pater Franziskus Jordan eröffnet. Im Januar 2011 unterzeichnete Papst Benedikt XVI. „Das Dekret der Verehrungswürdigkeit“. Während der ordentlichen Sitzung der Kardinäle und Bischöfe der Kongregation für die Heilig- und Seligsprechungen am 19. Juni 2020 wurde das Wunder, das der Fürsprache von Pater Franziskus Jordan zugeschrieben wurde, von Papst Franziskus anerkannt, gebilligt und verkündet.

Mit diesem Akt wurde die Seligsprechung von Pater Franziskus Jordan beschlossen und der Termin für die Feier auf den 15. Mai 2021 festgelegt. Der Tag, auf den alle Mitglieder der salvatorianischen Familie lange gewartet haben, ist damit nun gekommen: die Seligsprechung von Pater Francesco Jordan.

Das Charisma des Ordensgründers der Salvatorianer, Pater Franziskus Jordan, ist, „der Kirche zu helfen, den einzigen Gott, der sich in Jesus Christus, dem Göttlichen Heiland, manifestiert, bekannt zu machen, zu lieben und zu verkünden“. Heute ist dies die Inspiration für so viele Salvatorianer (Ordensleute und Laien), die nach dem Vorbild der Apostel in mehr als 50 Ländern auf den verschiedenen Kontinenten arbeiten: Europäer, Amerikaner, Asiaten, Australier und Afrikaner, die im Bereich der Erziehung, der Evangelisierung, der menschlichen und spirituellen Förderung, in den Missionen und in der Pfarrpastoral arbeiten.