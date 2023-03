Der Einzug der drei Neuen naht und damit ein Jahrhundertereignis: Die drei neuen Glocken für den Turm der Waldshuter Liebfrauenkirche sind in Österreich in Arbeit und könnten, wenn alles nach Plan läuft, in drei bis vier Monaten Monaten in Waldshut geweiht werden und dann von außen durch eine in die Mauer geschlagene Öffnung in den Turm gehievt werden.

Die größte der drei Glocken, die Maria-Glocke, hat einen Durchmesser von rund 1,70 Metern und wird bis zu drei Tonnen wiegen. Gegossen werden die drei Glocken in Innsbruck in der traditionsreichen Glockengießerei Grassmayr.

Schöne „Kleine“: So sieht die falsche Glocke der kleinsten kommenden Liebfrauen-Glocke aus. Sie ist der Heiligen Verena, der Patronin der Seelsorgeeinheit, gewidmet. | Bild: Glockengießerei Grassmayr Innsbruck

Die Prototypen oder korrekt ausgedrückt, die drei falschen Glocken, sind bereits fertig. Damit ist ein großer Schritt hin zum abschließenden Guss abgeschlossen: Die falschen Glocken entsprechen millimetergenau den Größen und Formen der kommenden Bronzeglocken. Die auf ihr angebrachten Ornamente aus Wachs zeigen die späteren Verzierungen der Glocken.

Die Hintergründe Warum drei neue Glocken? Seit Ostern 2017 schweigen die sechs Glocken der Waldshuter Liebfrauenkirche, die kunst- und sakralhistorisch wertvoll sind. Die zweitgrößte der sechs Glocken wurde 1351 gegossen und ist damit die älteste datierte Glocke im Erzbistum Freiburg. Auf Anraten der Erzbischöflichen Glockeninspektion beschloss der Stiftungsrat der Kirchengemeinde St. Verena Ende 2018, die sechs historischen Glocken zu ertüchtigen und drei neue Glocken anzuschaffen, für die zu diesem Zeitpunkt schon großzügige Spenden vorlagen. Die neuen Glocken werden zukünftig zur Schonung der historischen, das sogenannten Alltagsgeschäft beim Läuten übernehmen. Durch die drei neuen Glocken wird außerdem die Melodieführung des Liebfrauen-Geläuts optimiert. Nach dem Beschluss der beiden Maßnahmen wurde ein Hausschwammbefall im Dachgebälk der Kirche entdeckt und zog weitere Maßnahmen mit gravierenden zeitlichen und finanziellen Auswirkungen nach sich. Wie entsteht eine Glocke? Nach traditioneller Herstellungsart besteht eine Glocke bei der Fertigung aus dem Kern, der falschen Glocke und dem Mantel, die jeweils durch eine Talgschicht voneinander getrennt sind. Die Tonart bestimmt der Wandungsverlauf der Glocke (Rippe), der mit einer Schablone festgelegt wird. Um den Kern, bestehend aus Ziegelssteinen und Lehm, entsteht durch weitere Lehmschichten die falsche Glocke, die genau die Form der späteren Glocke hat. Aus Wachs werden auf die falsche Glocke die Verzierungen aufgebracht. Weitere Lehmschichten darüber bilden den Mantel, der nach seinem Erkalten hochgezogen wird und an seiner Innenseite spiegelverkehrt die Verzierungen zeigt. Die falsche Glocke wird entfernt und der Mantel wieder über den Kern geschoben, so dass zwischen Kern und Mantel ein Hohlraum ist, in den beim Glockenguss die Bronze fließt. Nach Erkalten werden Mantel und Kern entfernt und die zum Vorschein kommende fertige Glocke wird gereinigt.

Am 14. April werden die drei Glocken für die Liebfrauenkirche gegossen. Normalerweise erlaubt die Glockengießerei aus Sicherheitsgründen nur 25 Zuschauer aus den jeweiligen Auftragsgemeinden. Da für die Kirchengemeinde Waldshut aber gleich drei neue gegossen werden, dürfen ausnahmsweise 50 Personen zuschauen. Für sie hat das Pfarramt eine Fahrt nach Innsbruck organisiert.

Alle Plätze sind schon länger vergeben. Mit dabei ist natürlich auch Pfarrer Ulrich Sickinger, der wie wahrscheinlich alle anderen auch, noch nie einen Glockenguss erlebt hat. Er sieht, wie er sagt, in gespannter, neugieriger Vorfreude dem Ereignis entgegen.

Pfarrer Ulrich Sickinger auf einem Archivbild vor der Waldshuter Liebfrauenkirche: Bald kommen zu den sechs historischen Glocken in ihrem Turm, drei neue hinzu. | Bild: Ursula Freudig

Wann genau die glühende, flüssige Bronze in der Glockengießerei Grassmayr in die drei Lehmformen fließt, ist nicht auf die Minute bestimmbar. Traditionell werden Glocken aber um die Todesstunde des Herrn, also etwa gegen 15 Uhr gegossen. Die drei Glocken der Liebfrauenkirche werden beim Guss in internationaler Gesellschaft sein. Zusammen mit ihnen werden an dem Nachmittag auch Glocken für Prag und Bosnien gegossen.

Weiterer Schritt: Die falsche Maria-Glocke ist mit einer ersten Lehmschicht zur Bildung des Mantels überzogen. | Bild: Glockengießerei Grassmayr Innsbruck

Glockengießerei genießt guten Ruf

Laut Pfarrer Sickinger wurden für den Guss der drei Glocken vier Glockengießereien, zwei deutsche und je eine aus Österreich und der Schweiz, angefragt. Drei hätten ein Angebot abgegeben. Die Gießerei Grassmayr punktete laut Sickinger mit ihrem Preisleistungsverhältnis und zahlreichen „Prachtstücken“, die bereits in viele bekannten Häusern in vielen Ländern schlagen: „Grassmayr hat zum Beispiel Glocken für den Dom zu Bremen, Konzertglocken für das Leipziger Gewandhaus und eine 15 Tonnen schwere Glocke für das griechisch-orthodoxe Kloster auf dem Berg Tabor in Israel gegossen“, weiß Sickinger.

Möglich gemacht hat die Anschaffung drei neuer Glocken die große Spendenbereitschaft der Bevölkerung. Der Guss der drei neuen Glocken – Kosten rund 160.000 Euro – ist komplett durch Spenden finanziert.