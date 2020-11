von sk

Bei der Hauptversammlung des VfB Waldshut war vieles anders als früher. Nach mehrfacher Terminverschiebung, Ortswechsel ins Grieshabervier-Areal und mit einem ausgefeilten Corona-Hygienekonzept ist aber letztlich doch alles programmgemäß über die Bühne gegangen. Veränderungen gab es im Vorstand des Fußballclubs: Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Viktor Kargados, neuer Schriftführer Jochen Zuber. Zudem gab es außergewöhnliche Ehrungen, beispielsweise für Ernst Stoll mit seiner 70-jährigen Mitgliedschaft im Verein.

Die Ehrungen Bereits seit 70 Jahren ist Ernst Stoll Vereinsmitglied beim VfB Waldshut. Für 65 Jahre im VfB wurden Johann Krämer und Reinhard Zuber geehrt, für 60 Jahre Werner Knobloch und Hans-Jörg Huber. 50 Jahre sind Volker Künze, Günter Berthold, Michael Rotzinger und Michael Hamburger dabei, 40 Jahre Markus Hölzer, Günter Hermle, Artur Gessat, Johannes Fischer und Uwe Bartram, 25 Jahre Hannes Weinkötz, Christian Wagner, Klaus Maier, Michael Betz und Nick Huber.

Nicht nur die Sitzordnung, der Raum und der Verkauf von Mund-Nasen-Bedeckungen im VfB-Design waren Beleg dafür, dass die Corona-Pandemie auch hier eine große Rolle spielte. Viele Veranstaltungen, über die hätte berichtet werden können, fielen dem Lockdown zum Opfer, die meisten Mitglieder in gesetzterem Alter hatten sich entschuldigt, und somit ging auch der Tagesordnungspunkt „Ehrungen“ schneller über die Bühne als üblich.

Hoffnung auf bessere Zeiten

In seinen Ausführungen brachte Vorsitzender Klaus Fricker nochmals sein Bedauern zum Ausdruck, dass dem VfB durch den Abbruch der Saison 2019/20 die Chance auf die Relegationsspiele genommen wurde, ebenso wie seine Hoffnung, dass die laufende Saison, die nun schon wieder pausiert, besser wird.

Die Veranstaltungen

Insgesamt sei der VfB noch immer ein lebendiger und aktiver Verein, der auch in der aktuellen Krise versuche, das Beste daraus zu machen. Die Premiere des Autokinos in Waldshut wurde als Beleg genannt, auch wenn nach sechs Wochen und unzähligen Arbeitsstunden unter dem Strich nur eine „schwarze Null“ stand. Da allerdings Einnahmequellen wie der Sponsorenlauf, das May-Jugendturnier und der City-Run nicht stattfinden konnten, bleiben für größere Projekte wie eine Flutlichtanlage am Rasenplatz oder den Bau einer Terrasse zum Rhein keine Mittel mehr.

Kassierer Martin Stoll wies in diesem Zusammenhang für das Jahr 2019 fast genau das gleiche Habensaldo aus wie ein Jahr zuvor, aber es sei eben kein Polster da, mit denen die Einnahmeausfälle 2020 aufgefangen werden könnte.

Neuer stellvertretender Vorsitzender des VfB Waldshut ist Viktor Kargados. | Bild: Privat/Kargados

Ein großes Problem des VfB ist es, Jugendtrainer für die rund 200 Nachwuchsspieler zu finden. Gerade in den jungen Jahrgängen sei die Begeisterung groß. Zwar könnten auch in dieser Saison in allen Altersklassen Mannschaften gemeldet werden, die Zahl der Trainer sei jedoch an der unteren Grenze.

Der stellvertretende Vorsitzende Martin Ruppelt und Schriftführer Norbert Huber traten nicht mehr zur Wahl an, ebenso wie Jugendleiter Michael „Mimi“ Hamburger. Allen dreien dankte Fricker und überreichte einen Geschenkkorb. Nur eine kleine Geste, wie Fricker anmerkte, wenn man anschaut, was diese drei in den vergangenen Jahrzehnten für den VfB geleistet haben.

Die Jugend

In der Jugendhauptversammlung, die unmittelbar vor der Vereinshauptversammlung stattfand, wurde mit Markus Althoff ein neuer Jugendleiter gewählt. Althoff spielte selbst in der Jugend des VfB und war auch schon als Trainer der zweiten Mannschaft für den VfB im Einsatz. In das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptvereins wurde Viktor Kargados gewählt, der sowohl in der Jugend als auch bei den Aktiven das Torhütertraining leitet. Nachfolger für Norbert Huber wurde Jochen Zuber, der das Amt des Schriftführers schon einmal innehatte. Zudem wurde mit Werner Späth auch ein neuer Mann für die Spitze des Freundes- und Förderkreises des VfB gefunden.

Grüße der Stadt

Stadtrat Harald Ebi überbrachte die Grüße der Stadt und dankte dem VfB für wertvolle und gemeinnützige Arbeit. Der VfB und andere Vereine seien wichtige Stützen der Gesellschaft. Ebi wünschte dem VfB Waldshut die nötige Energie, die Corona-Krise unbeschadet zu überstehen.