Sie sind oft dreckig, stinken, der Besuch ist eher unangenehm und trotzdem oft unvermeidbar, wenn man muss: öffentliche Toiletten. Aber ist das überall so? Wie sehen die öffentlich zugänglichen sanitären Einrichtungen in Waldshut-Tiengen aus? Reporterin Gina Briechle hat sich das genauer angesehen und vier Toiletten auf Sauberkeit, Ausstattung und Besonderheiten getestet.

Platz 1: Öffentliche Toilette im Kornhaus Parkhaus in Waldshut

Standort: Eingangsbereich neben den Ticketautomaten

Im Parkhaus Kornhaus in Waldshut gibt es drei Toiletten: Für Männer, Frauen und eine behindertengerechte. | Bild: Gina Briechle

Toilettenanlage: Toiletten für Frauen, Männer und ein behindertengerechtes WC

Im Parkhaus Kornhaus in Waldshut gibt es auch eine behindertengerechte Toilette. | Bild: Gina Briechle

Ausstattung Damen-Toilette: Zwei Toiletten, zwei Waschbecken, jeweils ein Mülleimer in den Kabinen und an den Waschbecken

Sauberer Spiegel und Waschbecken im Parkhaus Kornhaus Waldshut. | Bild: Gina Briechle

Ausstattung Hygieneartikel: Seife und Klopapier ausreichend vorhanden, Mülleimer ausreichend geleert und ein funktionierender elektronischer Handtrockner, keine Papierhandtücher

Ein Blick in die Kabinen der öffentlichen Toilette im Parkhaus Kornhaus in Waldshut. | Bild: Gina Briechle

Öffnungszeiten: täglich 8 bis 18 Uhr

Barrierefreiheit: Ja

Sauberkeit: Gut

Geruch: neutral

Besonderheiten: Putzplan

Der Putzplan in der öffentlichen Toilette im Parkhaus Kornhaus in Waldshut. | Bild: Gina Briechle

Nutzung: Im Testzeitraum gut frequentiert

Fazit: Von den vier getesteten öffentlichen Toiletten schneidet die Toilette im Kornhaus Parkhaus am besten ab. Klarer Testsieger.

Daumen hoch für die öffentliche Toilette im Parkhaus Kornhaus in Waldshut. | Bild: Susann Duygu-D'Souza

Platz 2: Öffentliche Toilette am Viehmarktplatz in Waldshut

Blick in die Toilette am Viehmarktplatz Video: Duygu-D'Souza, Susann

Standort: Am hinteren Viehmarktplatz neben den Treppen

Der Eingangsbereich der öffentlichen Toilette am Viehmarktplatz in Waldshut. | Bild: Gina Briechle

Toilettenanlage: Toiletten für Frauen, Männer und ein behindertengerechtes WC – das leider abgeschlossen war.

Die behindertengerechte Toilette am Viehmarktplatz in Waldshut kann nur mit einem Schlüssel genutzt werden. | Bild: Gina Briechle

Ausstattung Damen-Toilette: Zwei Toiletten, zwei Waschbecken, jeweils ein Mülleimer in den Kabinen und an den Waschbecken

Die Spiegel in der öffentlichen Toilette am Viehmarktplatz in Waldshut sind sauber und geputzt. | Bild: Gina Briechle

Ausstattung Hygieneartikel: Seife und Klopapier ausreichend sind vorhanden, Mülleimer ausreichend geleert, es gibt keine Papierhandtücher

Toilettenpapier ist in den Kabinen in der öffentlichen Toilette am Viehmarktplatz in Waldshut ausreichend vorhanden. | Bild: Gina Briechle

Die Seifenspender in der öffentlichen Toilette am Viehmarktplatz in Waldshut sind gefüllt und funktionstüchtig. | Bild: Gina Briechle

Öffnungszeiten: täglich 7 bis 19 Uhr

Die öffentlichen Toilette am Viehmarktplatz in Waldshut ist täglich von 7 bis 19 Uhr geöffnet. | Bild: Gina Briechle

Barrierefreiheit: Ja

Sauberkeit: Gut, Ausnahme: Graffiti an der Wand

Graffiti an der Klowand in der Öffentlichen Toilette am Viehmarktplatz in Waldshut. | Bild: Gina Briechle

Geruch: neutral

Besonderheiten: Wickeltisch

Großzügiger Wickeltisch in der öffentlichen Toilette am Viehmarktplatz in Waldshut. | Bild: Gina Briechle

Nutzung: Im Testzeitraum mittelmäßig frequentiert

Fazit: Von den drei im Stadtgebiet Waldshut getesteten öffentlichen Toiletten belegt die WC-Anlage am Viehmarktplatz den zweiten Platz.

Mittelmäßig fällt das Urteil über die öffentliche Toilette am Viehmarktplatz in Waldshut aus. | Bild: Susann Duygu-D'Souza

Der Test Unser Test fand am 22. und 23. Mai 2023 statt. Die Stadt Waldshut-Tiengen unterhält laut Aussage von Oberbürgermeister Philipp Frank aktuell fünf öffentliche Toiletten (Busbahnhof Waldshut, Viehmarktgarage, Schlossgarage Tiengen, Rathaus Tiengen, Zollübergang Waldshut). Insgesamt haben wir vier öffentlich zugängliche Toilettenanlagen unter die Lupe genommen und unsere Testergebnisse dokumentiert. In Tiengen gibt es noch eine öffentliche Toilette am Rathaus Tiengen, die zum Zeitpunkt des Tests geschlossen war. Nicht getestet haben wir die öffentliche Toilette am Zollübergang in Waldshut. Bewusst verzichtet haben wir auf den Besuch von WCs die beispielsweise von Gastronomiebetrieben zum Teil für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Das sagen die Betreiber zum Testergebnis Im Anschluss an unseren Test haben wir die Betreiber mit den Ergebnissen konfrontiert. Was sagen sie zu Mängeln bei Ausstattung und Hygiene? Die öffentlichen Toiletten werden laut Auskunft von OB Philipp Frank vom Baubetriebshof zwei- bis dreimal täglich gereinigt. „Leider sind die öffentlichen Toiletten, vor allem am Busbahnhof Waldshut und der Schlossgarage Tiengen immer wieder auch Ziel von Sachbeschädigung, zum Beispiel Feuer.“ Dies sei eine allgemeine Entwicklung. Die Auswirkungen werden vom Baubetriebshof jeweils umgehend behoben. „Dies war auch mit ein Grund, warum wir die Toiletten am Busbahnhof und in der Schlossgarage mit Zeitschlössern ausgestattet haben. Sie sind nachts nicht mehr zugänglich.“ Nette Toiletten in der Gastronomie und Geschäften Über die öffentlichen Toiletten hinaus hat die Stadt Waldshut-Tiengen vor sieben Jahre die sogenannte „Nette Toilette“ eingeführt, „wodurch Besuchern der Innenstädte ein hinreichend breites Angebot zur Verfügung steht“, berichtet OB Philipp Frank. Die Rückmeldungen dazu seien positiv. Nette Toiletten gibt es laut Internetseite in Waldshut im Restaurant „Piazza Grande“ (Viehmarktplatz), im „Oscar‘s“, im Café „Ratsstüble“, im Rathaus Waldshut, in der Eisdiele „Mona Lisa“, im Mode- sowie im Sporthaus May (alle Kaiserstraße) und beim Rheincamping (Jahnstraße). In Tiengen in der Buchhandlung Kögel, im City Kaufhaus, im Rathaus Tiengen und im Café „Zwischen“ (Hauptstraße).

Platz 3: Öffentliche Toilette bei der Schlossgarage Tiengen

Standort: unter dem Schlosspark

Der Eingangsbereich der öffentlichen Toilette bei der Schlossgarage in Tiengen. | Bild: Gina Briechle

Toilettenanlage: Toiletten für Frauen und Männer

Ausstattung Damen-Toilette: Zwei Toiletten, ein Waschbecken mit großem Mülleimer

Ausstattung Hygieneartikel: Seife, Klopapier und Papierhandtücher ausreichend vorhanden, Mülleimer ausreichend geleert, kein Spiegel auf der Herren-Toilette

In der öffentlichen Toilette bei der Schlossgarage in Tiengen sind ausreichend Papierhandtücher vorhanden. | Bild: Gina Briechle

In der Männertoilette der öffentlichen Toilette bei der Schlossgarage in Tiengen fehlt über dem Waschbecken ein Spiegel. | Bild: Gina Briechle

Öffnungszeiten: täglich 6 bis 20 Uhr

Barrierefreiheit: Nein

Sauberkeit: Toiletten selbst sehr sauber, die Kabinen eher mittelmäßig

Sehr sauber sind die Toiletten in den Kabinen der öffentlichen Toilette bei der Schlossgarage in Tiengen. | Bild: Gina Briechle

Geruch: neutral

Besonderheiten: angebrachte Aschenbecher neben den Pissoirs

Neben den Pissoirs in der Männertoilette der öffentlichen Toilette bei der Schlossgarage in Tiengen sind Aschenbecher montiert. | Bild: Gina Briechle

Nutzung: Mittelmäßig frequentiert während der Testzeit

Fazit: Die Toilette bei der Schlossgarage in Tiengen ist deutlich in die Jahre gekommen, aber insgesamt gut nutzbar.

Mittelmäßige bis schlecht fällt die Bewertung von Praktikantin Gina Briechle für die öffentlichen Toilette bei der Schlossgarage in Tiengen aus. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Platz 4: Öffentliche Toilette Busbahnhof in Waldshut

Standort: Busbahnhof

Der Eingangsbereich zur öffentlichen Toilette am Busbahnhof in Waldshut. | Bild: Gina Briechle

Toilettenanlage: Toiletten für Frauen und Männer

Ausstattung Frauen-Toilette: Zwei Toiletten, ein Waschbecken, jeweils ein Mülleimer in den Kabinen und am Waschbecken

Ausstattung Hygieneartikel: Seife und Klopapier ausreichend vorhanden, Mülleimer ausreichend geleert, keine Papierhandtücher

Der Bereich um das Waschbecken in der öffentlichen Toilette am Busbahnhof in Waldshut ist zum Testzeitpunkt unordentlich. | Bild: Gina Briechle

Öffnungszeiten: täglich 6 bis 21 Uhr

Die öffentliche Toilette am Busbahnhof in Waldshut ist von 6 bis 21 Uhr geöffnet. | Bild: Gina Briechle

Barrierefreiheit: Nein

Die öffentlichen Toilette am Busbahnhof in Waldshut kann nicht barrierefrei erreicht werden. | Bild: Gina Briechle

Sauberkeit: Sehr schlecht

Ein Brandfleck ist an der Wand im Waschbereich in der Öffentlichen Toilette am Busbahnhof in Waldshut. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt, kommt es in dieser Toilette immer wieder zu Sachbeschädigungen. | Bild: Gina Briechle

Geruch: Sehr intensiver Gestank

Besonderheiten: Keine

Nutzung: Sehr niedrig frequentiert

Fazit: Von den getesteten öffentlichen Toiletten ist die Anlage am Busbahnhof die dreckigste. Wenn möglich sollte man diese Anlage besser meiden.

Daumen runter für die öffentlichen Toilette am Busbahnhof in Waldshut. | Bild: Susann Duygu-D'Souza