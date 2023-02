Die Bushaltestelle am Zollknoten in Waldshut wird am Montag, 27. Februar, umgebaut. Darüber informiert das Regierungspräsidium Freiburg (RP) in einer Mitteilung.

Die Arbeiten: Bei den Maßnahmen wird die Bushaltestelle laut Angaben in die Grünfläche zurückverlegt und mit Hochborden und Blindenleitplatten barrierefrei gestaltet. Der Umbau soll auch die Sicherheit der Busfahrgäste verbessern. Das Regierungspräsidium rechnet damit, dass die Arbeiten bis Ende März abgeschlossen sein sollen. Die Kosten belaufen sich auf rund 200.000 Euro.

Bei den Maßnahmen wird die Bushaltestelle laut Angaben in die Grünfläche zurückverlegt und mit Hochborden und Blindenleitplatten barrierefrei gestaltet. Der Umbau soll auch die Sicherheit der Busfahrgäste verbessern. Das Regierungspräsidium rechnet damit, dass die Arbeiten bis Ende März abgeschlossen sein sollen. Die Kosten belaufen sich auf rund 200.000 Euro. Der Verkehr: Von größeren Einschränkungen für den Verkehr geht das RP nicht aus. Der Verkehr aus der Schweiz und aus Richtung Tiengen könne nach dem Umbau auf einer kurzen Strecke zweispurig auf der B 34 in Richtung Waldshut fahren. Damit werde die Leistungsfähigkeit insbesondere während der Sanierung der SBG-Bahnbrücke über den Rhein und der damit verbundenen Sperrung der Bahnbrücke und eines des vorgesehenen Schienenersatzverkehrs in die Schweiz erhöht.

Von größeren Einschränkungen für den Verkehr geht das RP nicht aus. Der Verkehr aus der Schweiz und aus Richtung Tiengen könne nach dem Umbau auf einer kurzen Strecke zweispurig auf der B 34 in Richtung Waldshut fahren. Damit werde die Leistungsfähigkeit insbesondere während der Sanierung der SBG-Bahnbrücke über den Rhein und der damit verbundenen Sperrung der Bahnbrücke und eines des vorgesehenen Schienenersatzverkehrs in die Schweiz erhöht. Der Blick in die Zukunft: Die zweite Fahrspur soll laut Regierungspräsidium in einen späteren Schritt noch bis zum Gasthaus „Fährhaus“ verlängert werden. Der Zeitpunkt für diese Arbeiten ist allerdings noch unklar.