Das Corona-Virus hat auch die Pläne für die traditionellen Bürgerversammlungen in den Ortsteilen von Waldshut-Tiengen durchkreuzt. Dass dabei unterschiedliche Alternativkonzepte erdacht wurden, zeigt die gelebte Vielfalt in den einzelnen Dörfern, die zur Großen Kreisstadt gehören. Teils wurden beziehungsweise werden Informationsblätter zum Jahresgeschehen verteilt (unter anderem auch mit frischgebackenen Neujahrsbrezeln), teils sollen die Zusammenkünfte im Frühjahr nachgeholt werden, sofern es die Pandemielage erlaubt.

In Eschbach gehen Tradition und moderne Kommunikationstechnik eine Verbindung ein, denn hier wollen Ortsvorsteher Matthias Schupp und Ortschaftsräte einen Informationsabend abhalten, der per Internet in den Wohnstuben der Einwohner verfolgt werden kann – die Bürgerversammlung gewissermaßen als eine Art TV-Show. Und damit das Ereignis sich nicht als kommunikative Einbahnstraße darstellt, sind vor und während der Übertragung Fragen per E-Mail möglich. Zum Glück konnte die Stadtverwaltung Ende des Jahres melden, dass der Breitbandausbau in Ortsteilen wie Eschbach zum Dezember abgeschlossen wurde. Damit ist hoffentlich ein ruckelfreier Ablauf der virtuellen Premiere gewährleistet. Nicht digital, sondern in Natura steht übrigens das gewohnte Rehessen zur Verfügung – dass es auf telefonische Bestellung sogar ins Haus geliefert wird, dürfte angesichts des heftigen Wintereinbruchs besonders dankbar vermerkt werden.