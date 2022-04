von Susanne Schleinzer-Bilal

Sie sind viele, und sie sind in die Räumlichkeiten der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut gekommen, um zu helfen. Insgesamt etwa 100 ukrainische Geflüchtete und 30 Freiwillige, darunter auch Ukrainerinnen, die übersetzten, haben sich am vergangenen Sonntag getroffen, um sich auszutauschen über möglichen Wohnraum, Sachspenden, Sprachunterricht und vieles mehr.

„Wir sind hier, um Gutes zu tun“, erklärte Oberbürgermeister Philipp Frank und fügte hinzu: „Aus den Helferrunden ist der heutige Treff entstanden. Menschen, die Hilfe brauchen und Menschen, die Hilfe anbieten, sind zusammengekommen.“

Küssaberg Ein Küssaberger Ehepaar nimmt Flüchtlingsfamilie auf: „Es ist kein fremder Krieg mehr“ Das könnte Sie auch interessieren

Silke Padova, Leiterin des städtischen Kinder- und Jugendreferats, erklärte, Fried Schüle und Beate Harmel hätten sich mit Matthias Maier von der Stoll-Vita-Stiftung getroffen und sich dann mit ihr kurzgeschlossen „So war die Idee des Treffens in den Räumen der Stiftung geboren.“ Jeden Donnerstag von 18.30 bis 20.30 Uhr soll es ein Treffen geben.

Engagieren sich für die Ukraine: Hedi Müller (Dritte von links) vom Verein „Zukunft für Ritschow“, ihre Schwägerin Zita Müller-Mokinski, Sohn Alex Müller (links) und Oberbürgermeister Philipp Frank. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

„Das ist kein Kaffeeklatsch“, betonte Padova, denn die Grundstruktur des Helferkreises soll erhalten bleiben. „Wir begegnen uns auf Augenhöhe, jeder kann sich und sein Talent einbringen, das passiert auch schon“, erklärte Padova. So hätten sich zum Beispiel zwei junge Leute zum Billardspielen getroffen. „Es gibt viele tolle Angebote, und bis jetzt funktioniert es gut und wir sind jetzt auch überregional“, freute sich Padova.

Hilfe für Flüchtlinge Infotreff: Ab sofort findet jeden Donnerstag von 18.30 bis 20.30 Uhr im Veranstaltungsraum der Stoll-Vita-Stiftung, Brückenstraße 15 in Waldshut, ein Infotreff für alle statt, die sich in der Arbeit mit Flüchtlingen engagieren möchten. Aktuell zeichnet sich laut Mitteilung der Stadt ein großer Bedarf in den Bereichen Kinderbetreuung, Spracherwerb und Jobvermittlung ab.

Begegnungsnachmittag: Die Evangelische Kirchengemeinde Waldshut veranstaltet einen Begegnungsnachmittag Ukraine, der erstmals am Montag, 11. April, von 15 bis 17 Uhr im Stadtpark an der Versöhnungskirche (bei schlechtem Wetter im Gemeindehaus) stattfindet. Erwachsene, Familien und Kinder sind willkommen, um sich kennenzulernen, miteinander zu reden und voneinander zu hören.

Kontakt zum Helferkreis Ukraine ist möglich per E-Mail (m.pfeiffer@dw-hochrhein.de) oder (ukraine@waldshut-tiengen.de).

Auch abseits des Helferkreises wird direkte und praktische Hilfe geleistet. Hedi Müller vom Verein „Zukunft für Ritschow“, die ebenfalls zum Treffen gekommen war, hatte von den Ärzten am Klinikum Hochrhein, Eleonore Gisy und Stefan Feduniw, der in der Ukraine geboren ist, erfahren, dass ein Krankenhaus seines Geburtsorts dringend einen Stromgenerator brauche.

Waldshut-Tiengen Die Farben der Ukraine sind vielerorts zu sehen. Welche Flaggen hat die Stadt und wo lagern sie? Das könnte Sie auch interessieren

Über den Verein konnten nach Aufrufen der beiden Ärzte und Oberbürgermeister Philipp Frank 60.000 Euro gesammelt werden. Der Generator wurde inzwischen in die Ukraine gebracht. Müller selbst habe einen Ukrainer mit seinem Söhnchen aufgenommen, und zwei fünfköpfige Familien seien in Wohnungen untergekommen, die gratis zur Verfügung gestellt worden seien. „Wir sind sehr berührt von der Hilfsbereitschaft der Menschen“, sagte Müller.