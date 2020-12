Waldshut-Tiengen vor 2 Stunden

Am letzten Öffnungstag vor dem Lockdown bleibt der große Ansturm auf die Geschäfte in der Waldshuter Innenstadt aus

Viele Kunden nutzen am Dienstag noch die Gelegenheit, letzte Besorgungen zu erledigen, bevor der Einzelhandel am Mittwoch, 16. Dezember schließt. Einige Kunden erklären, was sie vor dem Lockdown noch schnell besorgt haben.