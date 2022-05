von Sira Huwiler-Flamm

Ob ein Einfamilienhaus mit Garten oder eine Maisonettewohnung in einer der urigen Altstädte der Region – 72 Prozent der Deutschen wünschen sich laut der Interhyp-Wohntraumstudie 2021 ein Eigenheim.

Und der Wunsch, selbst Haus- oder Wohnungsbesitzer zu sein, hat zugenommen. 2019 waren es noch 66 Prozent der Befragten.

Diese Familie wird bei der Immo‘20 am Stand der Werne Gruppe von Sarah Werne beraten. (Archivbild 2020) | Bild: Ursula Freudig

Wie man sich den Traum vom Eigenheim Schritt für Schritt erfüllen kann? Diese und viele weitere Fragen rund ums Bauen, Planen, Sanieren und Finanzieren will die Immo‘22 beantworten.

Die größte Immobilienmesse am Hochrhein findet am Wochenende 14. und 15. Mai wieder in der Stadthalle Tiengen statt, und zwar bereits zum zehnten Mal.

Die Immobilienmesse An 24 Messeständen stellen sich Makler, Bauträger, Fertighaushersteller, Finanzexperten und Wohnungsbaugesellschaften vor und beantworten die Fragen der Besucher. Zusätzlich gibt es am Samstag und Sonntag Fachvorträge rund um die Themen Bauen, Eigenheim und Finanzierung. Eine Cafeteria sorgt für das leibliche Wohl der Messebesucher. Veranstalter ist die SK ONE GmbH, die Werbevermarktungsagentur des SÜDKURIER Medienhaus mit Unterstützung der Hochrhein-Veranstaltungstechnik. Schirmherr der Messe ist Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank. Die Aussteller Albicker Immobilien (Ühlingen-Birkendorf), Albiez Creativ- & Designbau GmbH (Waldshut-Tiengen), allkauf Haus GmbH (Simmern), BB Bank eG (Waldshut-Tiengen), Bien-Zenker GmbH (Schlüchtern), Dr. Klein (Lörrach), EMB Finanzdienst (Ühlingen-Birkendorf), Engel&Völkers (Waldshut-Tiengen), Haas Fertigbau GmbH (Falkenberg), Haus & Grund (Waldshut-Tiengen), Hirzle Bauunternehmen GmbH (Ühlingen-Birkendorf), Oekogeno (Freiburg), Projektbau Mutter, Remax (beide Waldshut-Tiengen), Rensch Haus GmbH (Kalbach), Schauinsland-Bau GmbH (Häusern), Schlatter Immobilien (Waldshut-Tiengen), Schwabenhaus GmbH & Co. KG (Heringen), Sparkasse Hochrhein, Stadtwerke (beide Waldshut-Tiengen), Tiny Form OHG (Stühlingen), Volksbank Rhein-Wehra Real Estate GmbH (Bad Säckingen), Werne Gruppe WWG GmbH und Werne Immobilien Verwaltungs GmbH (beide Waldshut-Tiengen). Die Öffnungszeiten Samstag, 14. Mai, von 11 bis 16 Uhr, Sonntag, 15. Mai, von 11 bis 17 Uhr. Veranstaltungsort ist die Stadthalle Tiengen, Berliner Straße 2, Waldshut-Tiengen.

„Wir konnten in diesem Jahr 24 Aussteller gewinnen, die Experten auf ihrem Gebiet sind – das freut uns sehr“, sagt Heiko Spitznagel, Immo-Projektleiter und Regiomanager der SK ONE GmbH, der Werbevermarktung des SÜDKURIER Medienhauses.

Neben den Messeständen, einem Gewinnspiel und einer Cafeteria zum Verweilen wird es an beiden Tagen außerdem Fachvorträge geben, die zum Beispiel auf staatliche Fördermöglichkeiten, Immobilienwert-Ermittlung oder das Erben und Vererben von Grundbesitz eingehen.

Heiko Spitznagel, Immo-Projektleiter und Regiomanager der SK ONE GmbH. | Bild: SÜDKURIER

In Zeiten in denen die Folgen der Corona-Pandemie, das aktuelle Kriegsgeschehen und die fortschreitende Inflation für Unsicherheit sorgen, dürfen auch Vorträge zum Thema nicht fehlen: „Eine Immobilie kaufen … jetzt?“ am Samstagnachmittag um 15 Uhr und „Was ist meine Immobilie wert?“ am Sonntag um 14 Uhr gehen unter anderem auf die aktuellen Auswirkungen auf den Immobilienmarkt ein.

Sieben Fachvoträge rund um die Themen Bauen, Kaufen und Finanzieren Vorträge am Samstag 12 bis 12:30 Uhr: Der Vortrag „Förderung durch die KFW- und L-Bank bei Kauf, Bau und Sanierung“ bietet einen Überblick über die aktuellen Fördermöglichkeiten für private Immobilienbesitzer. Redner: Markus Wesner, Leiter S-Immobilien, Sparkasse Hochrhein.

13 bis 13:30 Uhr: Im Vortrag „Umsichtige Finanzierung einer eigenen Immobilie – stabiles Investment auch bei steigenden Zinsen“ wird der aktuelle Zinsmarkt ebenso beleuchtet, wie die Finanzierungsmöglichkeiten von Kauf- und Sanierungsprojekten. Rednerin: Eva-Maria Baumgärtner, EMB Finanzdienst.

14 bis 14:30 Uhr: Auf die Möglichkeiten und Vorteile des digitalen Bieterverfahrens geht der Vortrag „Immobilienverkauf im Bieterverfahren“ ein. Redner: Thomas Nägele, Remax Immobilien.

Samstag, 15 bis 15:30 Uhr: Wie die aktuelle Lage auf dem Immobilienmarkt tatsächlich einzuschätzen ist, darauf will der Vortrag „Eine Immobilie kaufen … jetzt?“ eingehen – und dabei die Mechanismen von Angebot und Nachfrage genauer beleuchten. Redner: Michael Franz, Haus&Grund Hochrhein. Vorträge am Sonntag Sonntag, 13 bis 13.30 Uhr: Wie man sich mit dem digitalen Bewertungstool der Sparkasse selbst einen ersten Überblick über den Marktwert der eigenen Immobilie verschaffen kann, darum geht es in „Die kostenlose Immobilien-Wertermittlung der Sparkasse Hochrhein“. Redner: Julian Merz, Immobilienmakler, Sparkasse Hochrhein.

Heiko Spitznagel ist sicher: „Gerade in unsicheren Zeiten kann ein vertrauensvoller Profi der beste Begleiter für den Weg zum eigenen Haus sein – die Immo‘22 schafft Raum fürs Kontakte knüpfen und Beschnuppern.“

Weitere Höhepunkte

Und er verspricht noch mehr Höhepunkte bei der diesjährigen Messe: „Ein Highlight wird sicher das erste Tiny House der Immo-Geschichte sein“, so Spitznagel, „es wird im Eingangsbereich stehen und kann nach Herzenslust bestaunt und besichtigt werden“.

Die Veranstalter rechnen mit 1200 bis 1300 Besuchern an der alle zwei Jahre stattfindenden SÜDKURIER-Immobilienmesse. „2020 war die Immo die letzte Veranstaltung in der Stadthalle vor dem großen Corona-Lockdown, in diesem Jahr dürfen wir das Jahresprogramm am selben Ort nach langer Event-Flaute wieder eröffnen“, sagt Heiko Spitznagel.

„Wir freuen uns sehr und es stimmt uns optimistisch, dass Aussteller und Häuslebauer gleichermaßen wieder netzwerken und unseren Marktplatz nutzen können.“

Schirmherr der Veranstaltung ist Oberbürgermeister Philipp Frank, der allen Interessierten „einen positiven Messeverlauf – mit vielen guten Kontakten und aufschlussreichen Gesprächen“, wünscht.

Der Eintritt zur Immobilienmesse ist frei. Stand 4. Mai gilt in städtischen Gebäuden aktuell noch die Maskenpflicht, die in der Woche der Veranstaltung neu eingeschätzt werden wird. Weitere Infos unter: www.suedkurier.de/immo22