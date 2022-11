Ab Freitag, 18. November, liegen sie wieder in den Geschäften von Waldshut-Tiengen aus: Die begehrten Rubbellose, mit denen Kunden mit ein bisschen Glück beim Weihnachtsgewinnspiel attraktive Preise gewinnen können. Zum 24. Mal haben der Werbe- und Förderungskreis Waldshut und der Aktionsgemeinschaft Tiengen gemeinsam mit SÜDKURIER und Alb-Bote als Medienpartner die Aktion auf die Beine gestellt.

In diesem Jahr beträgt die Gewinnsumme mehr als 35.800 Euro. Hauptpreis ist ein schwarzer Fiat Panda mit 70 PS im Wert von 15.400 Euro, den das Autohaus Tiefert aus Waldshut und Lauchringen gemeinsam mit dem SÜDKURIER Medienhaus stiftet. Daneben werden 14 Sachpreise, darunter eine Armbanduhr, Unterhaltungselektronik, Brillen, schottischer Whisky, Goldbarren sowie 125 Einkaufsgutscheine im Wert von 50 und 100 Euro verlost.

Und so funktioniert‘s

Bei jedem Einkauf in einem der 50 teilnehmenden Geschäfte in Waldshut und Tiengen erhalten Sie ein Rubbellos. Egal, wie viel in der Tasche landet und wie hoch der Warenpreis ist – für jeden Einkauf gibt es ein Los. Wenn Sie darauf das Feld freirubbeln, erscheint ein individueller neunstelliger Code. Diesen können Sie anschließend im Internet in Verbindung mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Namen eingeben. Damit ist dieses Los aktiviert und nimmt an der Verlosung teil.

Bei einem Gewinn werden Sie per E-Mail oder Brief informiert. Ob Sie zu den Sofortgewinnern gehören, erfahren Sie unmittelbar: Dafür gibt es auf den Rubbellosen ein zweites Feld, das abgetrennt und im Falle eines Gewinns sofort im jeweiligen Geschäft eingelöst werden kann.

Es gibt insgesamt vier digitale Zwischenverlosungen: am 28. November, 5. Dezember, 12. Dezember und 19. Dezember. Ende des Gewinnspiels ist der Dienstag, 20. Dezember. Die Eingabe der Glückscodes ist an diesem Tag bis 23.59 Uhr möglich. Die Verlosung des Hauptgewinns findet am Mittwoch, 21. Dezember, 14 Uhr, unter notarieller Aufsicht vor dem Rathaus in Tiengen statt.

Alle Preise des 24. Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiels finden Sie hier.