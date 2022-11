Am Freitag, 18. November, ist es wieder soweit. Ab diesem Datum gibt es die beliebten Rubbellose für das Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel. Kunden der Einkaufsstadt Waldshut-Tiengen, die die Lose sammeln und im Internet aktivieren, haben dadurch wie jedes Jahr Chancen auf zahlreiche Preise.

Moderne Technik

Eine Neuheit gibt es beim diesjährigen Hauptpreis: „Es ist der erste Hybrid, den wir verlosen“, sagt Heiko Spitznagel, Regionalmanager bei SK ONE, der Werbevermarktung des SÜDKURIER Medienhauses, über den schwarzen Fiat Panda, den das Medienhaus gemeinsam mit dem in Waldshut und Lauchringen ansässigen Autohaus Tiefert stiftet. Der Kleinwagen im Wert von 15.400 Euro besitzt sowohl einen Elektro- als auch einen Verbrennungsmotor.

Die italienische Automarke Fiat wird neu vom Autohaus Tiefert angeboten. Um die Marke übers Gewinnspiel zu etablieren, habe sich das Unternehmen entschlossen, erneut mit dem SÜDKURIER Medienhaus den Hauptpreis zu stiften, erklärt Geschäftsführer Fabian Tiefert. Neben dem 70-PS-starken Hauptpreis gibt es bei der gemeinsamen Aktion von Werbe- und Förderungskreis Waldshut, Aktionsgemeinschaft Tiengen sowie SÜDKURIER und Alb-Bote als Medienpartner 14 Sachpreise und 125 Einkaufsgutscheine im Wert von 50 und 100 Euro zu gewinnen.

Diese Sachpreise gibt es zu gewinnen 1. Preis Foto-Reportage für einen Event nach Wahl, Wert 2000 Euro, gesponsert von Foto Schilling, Waldshut-Tiengen. 2. Preis Herrenarmbanduhr Frederique Constant GMT, Wert 1595 Euro, Sperl Juwel, Waldshut. 3. Preis Bronze-Jahresabo, Wert 960 Euro, Kraftpack GmbH – Heldenschmiede Waldshut-Tiengen, Tiengen. 4. Preis Reisetasche „The Bridge“, Wert 950 Euro, Lederwaren Wegeler, Waldshut. 5. Preis Jahres-Parkkarte „Freiparken“, Wert 850 Euro, Parkhausgesellschaft Waldshut-Tiengen. 6. Preis Rudy Project Sportbrille mit individueller Korrektion, Wert 799 Euro, Pro Optik, Waldshut. 7. Preis Goldbarren 11 x 1 Gramm, Wert 700 Euro, Sparkasse Hochrhein, Waldshut-Tiengen. 8. Preis Schaukelstuhl Eames Chair RAR, Wert 650 Euro, Seipp Wohnen, Waldshut-Tiengen. 9. Preis Gutschein für eine Gleitsichtbrille, Wert 600 Euro, Brille & Design, Waldshut. 10. Preis Wohnmobil-Erlebnistage, 600 Euro, Autohaus Waser, Tiengen. 11. Preis Oban Single Malt Whisky 21 Jahre, Wert 595 Euro, Getränkeland Wagner, Tiengen. 12. Preis Fernseher Samsung Crystal UHD 55 Zoll, Wert 589 Euro, Albiez Creativ- & Designbau, Waldshut. 13. Preis PS 5 Digital Edition + 2 Controler, Wert 518,99 Euro, Medimax, Tiengen. 14. Preis Service-Gutschein, Wert 500 Euro, Autohaus Ebner, Albbruck.

Die für die Teilnahme erforderlichen Rubbellose gibt es ab Freitag, 18. November, in mehr als 50 Geschäften in Waldshut und Tiengen. „Dass wir trotz der schwierigen Zeit 45 Teilnehmer und mehr als 50 Ausgabestellen haben, ist echt stark“, freut sich Heiko Spitznagel.

Vor dem Hintergrund der Energiekrise und der andauernden Inflation sei dies keine Selbstverständlichkeit.

Bereits die vergangenen beiden Jahre waren wegen der Corona-Pandemie für die Einzelhändler der Doppelstadt nicht einfach. 2020 mussten die Geschäfte wegen des Lockdowns in der letzten Woche des Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiels schließen.

Dennoch haben die Teilnehmer damals rund 83.000 Rubbellose online aktiviert – über 10.000 mehr als noch 2019. Im Jahr 2021 nahmen etwa 90.000 Rubbellose an der Aktion teil.

„Wir hoffen, dass wir nach den beiden schwierigen Jahren wieder ein normales Weihnachtsgeschäft haben“, sagt Zara Tiefert-Reckermann, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Tiengen. Thomas Wartner, Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, ergänzt: „Wir wollen den Kunden mehr bieten als die Tür zu öffnen und Hallo zu sagen.“

Die beiden Gewerbevereine machen sich viele Gedanken, um das Einkaufserlebnis der Kunden zu verbessern, wie Tiefert-Reckermann und Wartner betonen. „Und dazu gehört das Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel seit fast einem Vierteljahrhundert“, erklärt Heiko Spitznagel und verweist auf die diesjährige Gesamtgewinnsumme von mehr als 35.800 Euro, die bezogen auf ähnliche Aktionen einzigartig in der Region sei.

So funktioniert das Weihnachtsgewinnspiel in Waldshut-Tiengen

Das 24. Weihnachtsgewinnspiel, eine gemeinsame Aktion des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, der Aktionsgemeinschaft Tiengen sowie von SÜDKURIER und Alb-Bote, startet am Freitag, 18. November.

1. Wie können Sie am Weihnachtsgewinnspiel teilnehmen?

Bei jedem Einkauf in einem der mehr als 50 teilnehmenden Geschäfte in Waldshut und Tiengen erhalten Sie ein Rubbellos. Egal, wie viel in der Tasche landet und wie hoch der Warenpreis ist – für jeden Einkauf gibt es ein Los. Wenn Sie darauf das Feld freirubbeln, erscheint ein individueller, neunstelliger Code.

Im Internet können die Rubbellose des Weihnachtsgewinnspiels aktiviert werden. | Bild: Juliane Schlichter

Diesen können Sie anschließend im Internet in Verbindung mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Namen eingeben. Damit ist dieses Los aktiviert und nimmt an der Verlosung teil. Bei einem Gewinn werden Sie per E-Mail oder Brief informiert.

2. Was gibt es zu gewinnen?

Insgesamt gibt es Preise im Wert von mehr als 35.800 Euro zu gewinnen. Neben 14 Sachpreisen werden auch 125 Einkaufsgutscheine in Höhe von 50 und 100 Euro verlost. Hauptgewinn ist ein Auto – ein Fiat Panda 1,0 GSE Hybrid – im Wert von 15.400 Euro, das vom Autohaus Tiefert aus Waldshut und Lauchringen sowie vom SÜDKURIER Medienhaus gesponsert wird.

3. Wann werden die Gewinner gezogen?

Es gibt insgesamt vier digitale Zwischenverlosungen: am 28. November, 5. Dezember, 12. Dezember und 19. Dezember. Ende des Gewinnspiels ist der Dienstag, 20. Dezember. Die Eingabe der Glückscodes ist an diesem Tag bis 23.59 Uhr möglich. Die Verlosung des Hauptgewinns findet am Mittwoch, 21. Dezember, 14 Uhr, unter notarieller Aufsicht vor dem Rathaus in Tiengen statt.