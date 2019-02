Wie immer, wenn es im Waldshut-Tiengener Gemeinderat um das Waldshuter Freibad geht, ist das Interesse der Bürger groß, und die bereitgestellten Stühle für die Gäste reichen selten. So auch am Montagabend im kleinen Saal der Waldshuter Stadthalle.

Kurzerhand mussten weitere Sitzgelegenheiten herbeigeschafft werden. Doch das kurze Warten auf einen freien Stuhl hat sich für die Besucher wohl gelohnt. Denn der Gemeinderat beschloss einstimmig die Sanierung des Bades am Rheinufer. Mitte 2021 soll das Waldshuter Freibad saniert sein.

Das Interesse an der jüngsten Sitzung des Waldshut-Tiengener Gemeinderats am Montagabend in der Stadthalle Waldshut war groß – auch weil das Gremium die Sanierung des Waldshuter Freibades auf den Weg gebracht hat.

Mit diesem Grundsatzbeschluss, so Oberbürgermeister Philipp Frank, "ist der erste Schritt genommen, wir haben uns entschieden, ob wir nach Afrika oder ans Nordkap wollen". Und: "Jetzt kommen die Details." Und um diese soll sich eine 14-köpfige Projektgruppe in Zusammenarbeit mit einem externen Projektsteuerer kümmern.

Grundlage der nun auf den Weg gebrachten Erneuerung soll das Sanierungskonzept von Pro Freibad bilden. Dies jedoch mit der Einschränkung, dass dabei die geltenden DIN-Normen für Freibäder eingehalten werden müssen.

Ob es dadurch zu gravierenden Änderungen kommen wird, wird wohl erst die Zukunft zeigen. Auf Nachfrage von Petra Thyen (Grüne) erklärte Bürgermeister Joachim Baumert, dass es dabei insbesondere um den Gesundheitsschutz geht. Baumert: "Die Technik muss die DIN-Normen erfüllen."

Sylvia Döbele hakt nach

Noch grundsätzlicher wurde Sylvia Döbele (SPD). Sie war der Meinung, dass man keine halben Sachen machten sollte. "Wenn wir schon sanieren, dann richtig." Deshalb plädierte sie für eine "langfristige, nachhaltige Sanierung", die sich nicht unbedingt an den Vorgaben von Pro Freibad orientieren müsse.

Die Antwort auf diese Forderung übernahm Peter Kaiser (CDU). Das Gremium habe sich mehrfach mit diesem Thema auseinandergesetzt. Die Nachhaltigkeit des Pro-Freibad-Konzepts "haben uns mehrere Ingenieure bestätigt".

Damit war die Diskussion beendet und das Gremium votierte einstimmig für das Einsetzen einer Projektgruppe sowie die Einsetzung eines Projektsteuerers und für eine fachliche Bauherrenunterstützung. Und, dass sich die Sanierung an der Sanierungsvariante von Pro Freibad orientieren soll.

Der Gemeinderat setzt damit das Ergebnis des ersten Bürgerentscheids in der Geschichte der Doppelstadt um. Im vergangenen Jahr stimmten die Bürger für den Erhalt des Waldshuter Freibades. Sie kehrten so einen Beschluss des Gemeinderats um. Das Gremium hatte sich ursprünglich dafür ausgesprochen, von den beiden Freibädern nur das in Tiengen zu sanieren und im Gegenzug das Waldshuter Freibad zu schließen.