Vielleicht haben Sie sich auch schon dabei ertappt: Sie telefonieren mit einem Menschen, den sie nie zuvor gesehen haben, und schon formt sich in ihrem Kopf ein Bild, wie diese Person aussieht. Spricht sie mit einem tiefen Bass, erweckt sie eher den Eindruck von Kompetenz, als wenn sie mit hoher Frequenz in den Hörer piepst.

„Wir beurteilen schnell einen Menschen über den Klang seiner Stimme und sind manchmal ungerecht in unserer Wahrnehmung“, sagte die Stimmtrainerin Monika Hein bei ihrem unterhaltsamen Vortrag vor knapp 400 Besuchern des SÜDKURIER-Wissensforums in der Waldshuter Stadthalle. Mit dem Auftritt der studierten Musical-Darstellerin und promovierten Phonetikerin ist die sechsteilige Reihe von SÜDKURIER Medienhaus und Sparkasse Hochrhein nach der Sommerpause in die zweite Halbzeit gestartet.

„Jeder von uns kann mit seiner Stimme selbst entscheiden, welche Emotionen er in seinem Gesprächspartner wecken will“, sagte Monika Hein, bevor sie Beispiele aus ihrer Arbeit als professionelle Sprecherin demonstrierte: Sei es als distanzlose Nachrichtensprecherin, als Werbesprecherin, die – je nach Produkt – jenes mal mit sinnlicher, mal mit schriller Stimme anpries, und schließlich als Hörbuchsprecherin, die mit einer Art Märchenstimme Bilder in den Köpfen ihrer Zuhörer erweckt.

Die Stimme bezeichnete Hein als „unterschätztes Tool in unserem Hals“. Beim SÜDKURIER-Wissensforum unter dem Motto „Denn Sie entscheiden, wie Sie klingen!“ gab sie den Zuhörern praktische Tipps, wie sie ihr Werkzeug, die Stimme, richtig einsetzen und auch schonen können – ein Ratschlag, den nicht nur Lehrer gut gebrauchen können.

„Suchen Sie täglich den kleinen Bass auf. Der kann Ihnen helfen, gelassen zu klingen, ohne dass Sie es sind“, lautete eine Empfehlung von Monika Hein. Denn wer das untere Drittel seines Stimmumfangs benutzt, dessen Stimme klinge automatisch entspannter und ermüde nicht so schnell. Ein Ratschlag, den sie selbst beim Wissensforum befolgte: Denn ausgerechnet zum Vortrag in Waldshut hatte sich die Wahl-Hamburgerin eine Erkältung eingefangen, die ihre Stimme in Mitleidenschaft zog. Gekonnt gelang es der versierten Sprecherin jedoch, den Frosch im Hals schnell zu verjagen.

Für große Heiterkeit im Publikum sorgte Monika Heins Tipp, wie man seine Stimme „cremig und sahnig“ klingen lassen kann: Sie animierte die Zuschauer zum „sozialen Grunzen“, wie sie es nannte, in Form eines im Gespräch eingestreuten, tiefen „Mhm“ und schließlich zu lustigen Beispielsätzen wie „Mhm, njam njam njam, Schokoladentorte“, die im Kollektiv durch die Stadthalle schallten.

Wie die menschliche Stimme klingt, veranschaulichte die Expertin anhand eines Mischpults, dessen verschiedene Regler wie Atmung, Körperhaltung, Tempo und Betonung je nach Situation variiert werden können. Auf keinen Fall solle man es bei der Artikulation machen wie der Schauspieler Til Schweiger, der mit seinem Nuscheln seinem Gesprächspartner wenig Wertschätzung entgegenbringe.

