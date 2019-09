von Peter Rosa

Beim vierten SÜDKURIER-Wissensforum am 24. September 2019 sprach die studierte Musical-Darstellerin und promovierte Stimmexpertin Monika Hein. In ihrem unterhaltsamen und informativen Vortrag begeisterte sie das Publikum, das wieder sehr zahlreich in die Stadthalle Waldshut gekommen war. Diese Bilder geben Eindrücke.

