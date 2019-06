von Ursula Freudig

Ihre Gemüsebrühe ist legendär: Emma Stoll (1920 bis 2010), Frau des erfolgreichen Unternehmers Christof Stoll (1912 bis 2003), stärkte mit ihr bereits in den Nachkriegsjahren im damaligen Waldshuter Stoll-Werk unter- und mangelernährte Mitarbeiter. Und noch heute können sich die Mitarbeiter in der mittlerweile in Dogern produzierenden Sedus Stoll AG kostenlos an ihr bedienen: In der Betriebskantine „Oase“ und in jeder Abteilung steht sie bereit.

Freude über die Neuauflage (von links): Dieter Podkorny, Ulrich Rotzinger (Sedus Chefköche) und Holger Jahnke (Sedus Vorstand) in der Küche der „Oase“ in Dogern mit dem neuen Kochbuch zu Ehren von Emma Stoll. | Bild: Ursula Freudig

Rund 100 Liter bereiten Chefkoch Ulrich Rotzinger und sein Team jeden Tag zu. Die Brühe und Vollkornbrötchen, die täglich frisch gebacken werden, sind Grundsteine der auf Emma Stoll zurückgehenden Vollwerternährung in der „Oase“. Die Gemüsebrühe ist deshalb das erste von 100 Rezepten des neuen Vollwertkochbuchs, das Sedus anlässlich des 100. Geburtstags von Emma Stoll herausgebracht hat. Mehrmals wurde das in den 70er Jahren erstmals erschienene Kochbuch schon aufgelegt. Die Vollwertgerichte stammen von Emma Stoll und dem damaligen Sedus-Chefkoch Frank Engelmann.

Legendäre Brühe: Sedus Mitarbeiterin Carola Schlegel zeigt, was in Emma Stolls berühmter Gemüsebrühe Geschmack gibt. | Bild: Ursula Freudig

Das jetzt erschienene Werk ist komplett neu aufgemacht. Die Gerichte wurden nicht nur neu fotografiert, sondern auch vom aktuellen Küchenchef Ulrich Rotzinger weiter verfeinert und heutigem Ernährungswissen angepasst. „Mehr pflanzliche statt tierische Fette, mehr Dinkel statt Weizen“, nennt er Beispiele für Veränderungen. Ulrich Rotzinger hat Emma Stoll noch persönlich kennengelernt und weiß, was für einen feinen Gaumen sie hatte.

Einmal wurde ihr in ihrer Waldshuter Villa Grießbrei serviert, der nicht nach Rezept gemacht wurde, weil die Frischmilch ausgegangen war. „‚Er war gut, aber da war H-Milch drin‘, hat sie uns sofort telefonisch mitgeteilt“, erinnert sich Rotzinger. Das als Kundengeschenk vorgesehene Kochbuch ist im Werksverkauf auch der Öffentlichkeit zugänglich. „Wir wollen, dass Menschen im Geiste und Sinne von Emma Stoll in den Genuss der Vollwertküche kommen“, sagt Joachim Sparenberg (Sedus-Marketing).

Emma Stoll hat sich zeitlebens leidenschaftlich und konsequent für gesunde Ernährung stark gemacht. Auf dem Betriebsgelände in Dogern wurde unter ihrer Regie biologisch-dynamisch Gemüse angebaut. Heute wird das Gelände von der Bioland-Gemüsegärtnerei Eulenhof bewirtschaftet. Von dort kommt der Großteil der Zutaten für die Mahlzeiten à la Emma Stoll in der „Oase“.

Emma Stoll, Unternehmergattin und Ernährungsexpertin aus Waldshut, hat sich zeitlebens für gesunde Ernährung eingesetzt. | Bild: Ursula Freudig