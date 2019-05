von Ursula Freudig

Aus der Waldshuter Mühlebergsteige ist am Sonntag bei schönstem Sommerwetter der Emma-Stoll-Weg geworden: Mit der Umbenennung und einem Gartenfest auf ihrem Gelände in der Brückenstraße feierte die Stoll-Vita-Stiftung mit der Bevölkerung Emma Stoll, deren 100. Geburtstag am Festtag gewesen wäre. In einem kleinen Festakt enthüllte Oberbürgermeister Philipp Frank das Straßenschild. Der neue Emma-Stoll-Weg ist gegenüber von Kaufland und grenzt an das Stiftungsgelände. Der Festakt wurde stimmungsvoll von der Werksmusik der Sedus Stoll AG unter der Leitung von Herbert Ebner begleitet.

Die Enthüllung: Oberbürgermeister Philipp Frank zieht die Hülle vom Straßenschild, mit dem die Mühlebergsteige in Emma-Stoll-Weg umbenannt wird, rechts Adelheid Kummle, Vorstandsvorsitzende der Stoll-Vita-Stiftung. | Bild: Ursula Freudig

Die Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Adelheid Kummle, begrüßte rund 80 Gäste. Darunter, neben dem Oberbürgermeister, Landrat Martin Kistler, die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter, die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller sowie von der Sedus Stoll AG Holger Jahnke vom Vorstand sowie den Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Eisele, der auch im Vorstand der Stiftung ist.

Mit voller Kraft: Am Tisch von Ricarda Goering (von links) zerreiben beim Gartenfest Marwa und Qasim Radke aus dem Klettgau (hinten ihre Mutter) und Merle Leichnitz aus Waldshut im Mörser Kräuter. | Bild: Ursula Freudig

Adelheid Kummle würdigte das Wirken von Emmele, wie Emma Stoll in privaten Kreisen genannt wurde, und erzählte auch einige Anekdoten. „Emma Stoll war eine beeindruckende Persönlichkeit, bescheiden und bodenständig, sie liebte das Einfache und Natürliche“, sagte Kummle. Bis heute ist Emma Stoll vor allem durch ihren konsequenten Einsatz für eine vollwertige, gesunde Ernährung überregional im Gedächtnis der Menschen präsent. „Sie hat viele Dinge angefangen, die heute weiterleben“, sagte Holger Jahnke.

Aktive Kinder: Enno und Bibiane Stapf aus Waldshut stellen beim Gartenfest Seifen her, unterstützt werden sie von Christine Jäger und Ulla Breh (rechts). | Bild: Ursula Freudig

Zum 100. von Emma Stoll ist ein neues Kochbuch mit 100 Vollwertrezepten erschienen. Die Wegtaufe ging nahtlos über in das Gartenfest, das mit geschätzt mehr als 400 Besuchern gut besucht war. Die Festbesucher konnten nicht nur – mit oder ohne Führung – die voll erblühte Pracht des öffentlichen Stoll-Vita-Gartens genießen, sondern auch vielfältige kulinarische, unterhaltsame und informative Angebote.

Selbst aktiv werden stand bei den Kindern hoch im Kurs. Sie konnten Kräuter aus dem Stiftungsgarten in Mörsern zerreiben und mit ihnen als duftende Zutat Seifen herstellen. Zum Staunen brachte der Flohzirkus von Robert Birk. Imaginäre Flöhe, durch Drähte um den Hals an die Leine genommen, zeigten Kunststücke. Einer drehte ein Mini-Karussell, ein anderer schoss einen Mini-Ball in ein Tor. „Wenn Emma uns vom Himmel aus hat zuschauen können, hat sie unser Fest sicher klasse gefunden“, zieht Adelheid Kummle das Fazit.

Viel los: Das Gartenfest der Stoll-Vita-Stiftung hat viele Besucher in den Stiftungsgarten in der Brückenstraße gezogen, Tänze des Nachwuchses von Alt Waldshut waren Teil der Unterhaltungsangebote. | Bild: Ursula Freudig