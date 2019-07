von sk

Der Sommer ist da – der Kabarett-Herbst kommt! Am 1. August um 9 Uhr beginnt der Vorverkauf für das Lachfestival am Hochrhein, das vom 22. September bis zum 28. November sieben ganz unterschiedliche Beobachter unserer Politik- und Lebenskultur nach Waldshut-Tiengen bringt, kündigt das städtische Kulturamt an. Und das bereits zum 18. Mal.

Peter Spielbauer, der Philosokomiker, tritt am 7. November im evangelischen Gemeindehaus in Tiengen auf. | Bild: Thomas Degen

Ob der diesjährige Kabarett-Herbst nun also auch die Volljährigkeit erreicht hat und endgültig den Kinderschuhen entwachsen ist? „Nicht die Spur“, so das Versprechen der Kulturamtsleiterin Kerstin Simon. „Der Kabarett-Herbst wird weiterhin genau dahin zielen, wo es weh tut. Er wird kein Blatt vor den Mund nehmen, den Kaiser nackt nennen und den Geist seiner Gäste zum Hütchenspiel verführen.“

Anny Hartmann bringt am 6. Oktober politisches Kabarett in die Waldshuter Stadthalle. | Bild: Wolfgang Michel

Für alle unermüdlichen Kabarett-Herbst-Besucher gibt es auch in diesem Jahr das Kabarett-Herbst Festival-Ticket: 4,5 Mal bezahlen, sieben Mal vergnügen. Dieses Angebot ist allerdings limitiert und ausschließlich in der Tourist-Information Waldshut erhältlich.

Einzeltickets gibt es bei allen Reservix Vorverkaufsstellen, also auch in der Geschäftsstelle des SÜDKURIER-Medienhauses und in der Buchhandlung Kögel.