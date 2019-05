von Ursula Freudig

Bildung ist nicht selbstverständlich, sondern ein Privileg – dies wurde am Montagabend beim Roma-Forum der Christlichen Schule am Hochrhein (CSH) sehr eindringlich deutlich. Die CSH unterstützt seit 2014 in der Nähe ihrer kroatischen Partnerschule in Marusevec, das Roma-Dorf Strmec mit seinen rund 1000 Einwohnern. Mehr als die Hälfte davon sind Kinder, die in ärmlichsten Verhältnissen aufwachsen. Sie kommen über die Grundschulzeit kaum hinaus, denn weiterführende Schulen kosten Geld.

Tiengen Tiengener Holzbildhauer und Maler Josef Briechle wird 80 Jahre alt Das könnte Sie auch interessieren

Durch Stipendien Kindern aus dem Roma-Dorf den Besuch der weiterführenden Partnerschule in Marusevec zu ermöglichen, ist jetzt Ziel der Christlichen Schule. Die Partnerschule bildet Krankenschwestern, Krankenpfleger und Physiotherapeuten aus. Unter dem Motto „Hilfe durch Bildung“ sucht sie hierfür Menschen, die sie dabei unterstützen.

Blick in das kroatische Roma-Dorf Strmec, das von der Christlichen Schule Hochrhein unterstützt wird. Bild: Christliche Schule Hochrhein

Rund 150 Euro monatlich kostet ein Schulplatz mit Unterbringung im Internat. Nach Abzug von Fördermitteln der kroatischen Regierung braucht die Partnerschule monatlich mindestens 60 Euro für ein Roma-Kind.

Schüler und Eltern berichten

Startschuss für das Stipendien-Projekt war das Roma-Forum unter der Moderation der CSH-Lehrer Dorothea Gebauer und Christian Kütemeier. Es informierte auf eine sehr persönliche Weise Schüler, Lehrer, Eltern und interessierte Besucher, denn aus Kroatien waren zahlreiche Gäste anwesend. Unter ihnen die Leiterin der Partnerschule und der Bürgermeister des Roma-Dorfes, der den Dank des Dorfes überbrachte. Die Beiden sowie Daniel Strauß (Vorsitzender Verband Deutscher Sinti und Roma) gehörten zu den Teilnehmern einer Gesprächsrunde, die von Kai Oldenburg (Leiter der SÜDKURIER-Redaktion Waldshut) moderiert wurde.

Gurtweil 250 Quietscheentchen stürzen sich in die Schlücht – so war das erste Gurtweiler Entenrennen Das könnte Sie auch interessieren

„Das Stipendien-Programm der Christlichen Schule ist ein beispielhaftes und beeindruckendes Engagement“, sagte Strauß und hob hervor, dass es darum gehe, durch nachhaltige Strukturen die Teilhabe der Roma zu fördern. Geleitet wird das Stipendien-Projekt von der Lehrerin Mirjana Petric. Sie erzählte, dass 2014 ein Besuch der kroatischen Partnerschule erfolgte und man auf dem Weg dorthin auf das Roma-Dorf gestoßen sei. Getragen wird das Engagement der Schule von ihrem christlichen Selbstverständnis, in dem Helfen, Geben und Teilen eine zentrale Rolle spielen. Weiterhin motiviert wird sie mit den Worten von Schulleiter Bodo Masuhr, von dem Wissen, dass gemeinsam viel bewirkt werden kann.

„Das Stipendien-Programm der Christlichen Schule Hochrhein ist ein beispielhaftes und beeindruckendes Engagement.“ Daniel Strauß, Vorsitzender Verband Deutscher Sinti und Roma