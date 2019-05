Der Angelsportverein Gurtweil hat den Waldshut-Tiengener Ortsteil Gurtweil am Wochenende in Entenhausen verwandelt. 250 Quietscheentchen stürzten sich in die Schlücht und bescherten ihren Besitzern Preise und Pokale. Wir haben das erste Gurtweiler Entenrennen in Bildern und Videos begleitet.

Ein Spektakel war das erste Gurtweiler Entenrennen. Wir haben die kleinen gelben Enten auf ihrer 100 Meter langen Reise begleitet. | Bild: Melanie Mickley