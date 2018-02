Waldshut-Tiengen/Detzeln Der MGV Detzeln ehrt Horst Schilling als besonders treues Mitglied

Horst Schilling wird beim MGV Detzeln für 65 Jahre aktives Singen geehrt.

Stimme und Stimmung sind gut beim Männergesangverein Detzeln. Davon konnten sich die Gäste Bürgermeister Joachim Baumert, Maria Krug (Vorsitzende des Chorverbands Hochrhein), Esther Koch (Ortsvorsteherin), Monika Albicker (Gemeindeteam) und Willi Kunz (Sponsor) bei der Hauptversammlung im Gemeindehaus in Detzeln überzeugen.

Höhepunkt der Versammlung war die Auszeichnung von Horst Schilling. Bereits mit 15 Jahren trat er in den Verein ein und wurde nun für 65 Jahre aktives Singen geehrt. Horst Schilling prägte den Verein und seinen heutigen Erfolg maßgeblich mit, so Hans-Joachim Klähn, der die Laudatio für den Geehrten hielt. So übernahm Horst Schilling, der im Tenor singt, bereits mit 23 Jahren sein erstes Amt im Vorstand des Vereins, welchem weitere folgten. Insgesamt war er zwölf Jahre stellvertretender Vorsitzender und zwölf Jahre Vorsitzender. Außerdem hatte er das Amt des Vize-Chorleiters inne und war zudem noch als Theaterregisseur für den MGV Detzeln tätig. Die Sänger gratulierten mit einem englischen Kirchenlied, der Vorstand mit einem großen Geschenkkorb und der Chorverband Hochrhein mit einer Urkunde.

Mit 19 Auftritten und 39 Proben war das vergangene Jahr für den Chor eine Herausforderung, die die Sänger, so Chorleiter Jochen Stitz, mit Bravour gemeistert haben. Höhepunkt war die Teilnahme am Chorwettbewerb in Bruchsal, bei dem sich die Männer die Auszeichnung "Leistungschor" ersangen. „Bis zu diesem Erfolg war es ein weiter Weg, der mit viel Arbeit und Durchhaltevermögen verbunden war“, sagte Jochen Stitz. „Ein halbes Jahr immer und immer wieder die selben drei Lieder zu üben, da gehört schon einiges dazu.“ Der Chor sei inzwischen so gut, dass er verschiedene Klangfarben abrufen könne und man sich neue Herausforderungen setzen könne. Er dankte auch seinem Vizedirigenten Christian Weber für sein Einspringen, wenn er einmal nicht kann.

Über ein kleines Minus in der Kasse hatte Kassierer Sepp Bächle zu berichten. Trotz vieler Termine gab es nur eine Veranstaltung (Maihock), die Geld in die Kasse brachte. Dennoch steht der Verein finanziell solide da und in diesem Jahr sei schließlich auch wieder ein eigenes Konzert geplant.

In den Rückblicken von Vorstand Bruno Limberger und Schriftführer Frank Koch kam nochmals deutlich hervor, wie aktiv die Sänger sind. „Dies“, so Bruno Limberger, „ist nur möglich, da alle mit anpacken.“ Er dankte den Männern und seinen Vorstandskollegen dafür. Karlheinz Nägele, stellvertretender Vorsitzender, zeigte in seiner Statistik auf, dass der Chor gealtert ist. Mit einem Durchschnittsalter von 61,5 Jahren wäre es schön, wenn man einige junge Sänger für den Männergesangverein anwerben könnte. Bester Probenbesucher war mit einmaligem Fehlen Hans-Joachim Klähn, der von Willi Kunz ein Präsent überreicht bekam. Insgesamt hat der Chor 34 aktive Sänger.

Zur Wahl standen der stellvertretende Vorsitzende (Karlheinz Nägele), Kassenführer (Josef Bächle), Beisitzer (Ingolf Schug) und die Kassenprüfer (Horst Schilling und Christian Weber). Alle Amtsinhaber wurden einstimmig wiedergewählt.