Waldshut vor 2 Stunden

Das erwartet Sie bei den Kappenabenden der Narro-Zunft und auf der Närrischen Gass'

Am Schmutzigen Dunschdig übernehmen die Narren die Macht. Auch in den Tagen darauf geht es in Waldshut närrisch zu. Wir stellen Ihnen das Programm der Kappenabende der Narro-Zunft vor und verraten, was am Montag auf der Närrischen Gass' geboten wird.