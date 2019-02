von Verena Wehrle

Waldshut – Am Donnerstag ist es wieder soweit: Dann zieht um 14.30 Uhr der Kinder- und Geltentrommlerumzug durch die Innenstadt. Dann müssen die Kinder unter der Anleitung der Geltentrommler traditionelle Fasnachtssprüche aufsagen. Und als Belohnung regnet es jede Menge Süßigkeiten aus den Geschäftshäusern. Eigentlich kleidet sich jedermann am Schmutzige Donnerstag mit einem Nachthemd und einer Schlafmütze. Doch das Bild in Waldshut sah letztes Jahr anders aus: Viele Kinder trugen eine andere Verkleidung und wiederum viele waren gar nicht verkleidet. Die Narro-Zunft Waldshut wünscht sich deshalb für dieses Jahr wieder einen weißen Umzug.

Und eigentlich ist die Verkleidung für den Schmutzigen Donnerstag auch ganz leicht, sagt Stephan Vatter von den Geltentrommlern. Sein vierjähriger Sohn Anton macht es vor. Er zieht einfach ein Hemd aus Papas Schrank an, das reicht ihm noch bis zu den Füßen. Die Ärmel sind auch etwas zu lang, aber das macht ihm nichts aus. Dazu trägt er eine weiße Mütze. Das rote Halstuch sorgt für den Farbtupfer. Und wer will, kann auch eine selbstgebaute Trommel mitbringen und dann mit den Geltentrommlern mittrommeln. Dazu eignet sich etwa eine runde Keksdose. „Mein Papa hat uns dafür früher die Pappdosen vom Waschpulver gegeben“, erzählt Stephan Vatter. Zwei Kochlöffel dienen als Schlägel. Eine große Tasche trägt Anton Vatter auch. Schließlich müssen irgendwo die ganzen Süßigkeiten verstaut werden.

Der vierjährige Anton Vatter freut sich schon auf den Kinderumzug im Geltentrommler-Häs. | Bild: Verena Wehrle

Die Narrenzunft legt großen Wert darauf, dass alle – Kinder und Eltern – wieder in weißen Nachthemden mitlaufen. „Weil, wenn alle als Geltentrommler mitlaufen, ist es viel schöner“, so Vatter über das einheitliche Bild, das dann entsteht. Viele seien im vergangenen Jahr als Cowboys gekommen oder in einer anderen Wunschverkleidung. Dazu sei aber der Kinderball am Sonntag, um 14 Uhr in der Stadthalle da, so Vatter.

Der Kinderumzug führt am Donnerstag, 28. Februar, ab 14.30 Uhr vom Unteren Tor durch die Kaiserstraße.