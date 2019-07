Lebendiges Brauchtum vor stimmungsvoller Kulisse war beim Schwyzertags-Heimatabend der Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen zu erleben. Unter einem wolkenlosen Himmel bei warmen Temperaturen waren am Samstagabend die Stuhlreihen auf dem Kirchplatz vollbesetzt, als es um 8 Uhr mit dem Einmarsch der mitmachenden Gruppen losging. Durch den Abend führte erstmals Klaus-Martin Dörflinger. Er meisterte sein Debut souverän und mit Witz.

Musik, Tanz und Reden standen im Mittelpunkt des Abends. Ans Mikrofon traten Zunftmeister Ralf Siebold, Oberbürgermeister Philipp Frank und Hans-Joachim Böhm, Landeskommandant der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessen, war der Festredner. Dies aus gutem Grund. Der 604. Schwyzertag ist mit dem Landestreffen der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessen verbunden.

„Zünfte und Bürgerwehren vertreten heute ihre Heimatorte weit über Grenzen hinaus und dies ehrenamtlich, sie sind als Scharniere des Friedens unterwegs“, sagte Böhm. Mit Blick auf den Schwyzertag, forderte er dazu auf, ihn in die Zukunft zu tragen als Ausdruck von Gestaltungswillen, Heimat, Zusammengehörigkeit und Stolz.

Etwas von allem und die Freude daran, war in den Auftritten zu spüren: Die Bürgerwehren und Spielmannszüge Tiengen, Bretten und Bensheim marschierten auf und kleine und große Tänzerinnen der historischen Trachtengruppe (Zunftgruppe) und der Klettgauer Heimattracht zeigten graziöse Tanzschritte.

Anmutig die Fahnen „tanzen“ ließ die Zunftgruppe der Fahnenschwingerinnen. Die Stadtmusik Tiengen zeigte ihre bläserische Klasse und das Tambourencorps aus Laufenburg (CH) begeisterte mit virtuosen Trommelwirbeln.

Auf dem Höhepunkt war das Zusammengehörigkeitsgefühl als zum Abschluss gemeinsam die deutsche Nationalhymne und „Heimat am Hochrhy“ gesungen wurde und Hubert Baumgartners Wächterruf erklang. Danach ging es als

Der Festredner

Hans-Joachim Böhm (65) wurde in Mönchweiler bei Villingen geboren und ist seit 2003 Mitglied der Historischen Bürgerwehr und Trachtengruppe Villingen. 2012 wurde er ihr Kommandant und erster Vorsitzender, 2019 zum Ehrenkommandanten ernannt. Seit 2014 steht Böhm als Landeskommandant an der Spitze der 23 Wehren und Milizen des Landesverbandes der Bürgerwehren und Milizen Baden-Südhessen. Zu seinen Hauptaufgaben gehört es, die Mitgliedsgruppen bei der Erhaltung von Brauchtum und Tradition zu beraten und zu unterstützen. Der Landesverband repräsentiert seine Mitgliedsgruppen und betreibt in ihrem Sinne Öffentlichkeitsarbeit. Von Beruf ist Hans-Joachim Böhm selbständiger Baubetreuer und Immobilienmakler.