Waldshut-Tiengen Aus Fliesen wird Stahl: So werden Hallenbad und Saunalandschaft in der Waldshuter Stadthalle aussehen

Aus Fliesen wird Stahl: So werden Hallenbad und Saunalandschaft in der Waldshuter Stadthalle aussehen

Im Untergeschoss der Stadthalle Waldshut wird fleißig gearbeitet. Aktuell kleiden Handwerker die drei Schwimmbecken mit Stahlplatten aus. Neben einem wettkampfgerechten Schwimmerbecken gibt es künftig auch ein Nichtschwimmerbecken mit Hubboden sowie einen Kleinkinderpool.

Das größte und teuerste Baupvorhaben der Stadt Waldshut-Tiengen schreitet mit großen Schritten seiner Fertigstellung entgegen. Noch in diesem Jahr soll die Stadthalle Waldshut wieder eröffnen. Während von außen die neuen Ausmaße und das Gesicht der Halle bereits gut erkennbar sind, sind die Arbeiten im Inneren für die Bürger bislang kaum sichtbar. Doch auch hier arbeiten Handwerker unterschiedlicher Gewerke unermüdlich. So auch im und am Hallenbad sowie im Saunabereich. Im Hallenbad werden aktuell die Becken mit Stahl ausgekleidet. Im Gespräch mit Stadtwerke-Chef Horst Schmidle haben wir für Sie zusammengestellt, was sich alles ändert und was die Badegäste erwartet.