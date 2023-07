Ferdinand Lüber ist nach längerer Krankheit im Alter von 89 Jahren in Untermettingen gestorben. Er wurde am 10. Januar 1934 als Sohn der Eheleute Leo und Anna Lüber geboren. 1960 heiratete er seine Frau Paula, geborene Albicker. Zwei Söhne und eine Tochter gingen aus der Ehe hervor.

Ferdinand Lüber war Unternehmer, Kommunalpolitiker und Gönner der örtlichen Vereine seiner Heimatgemeinde. Nach dem Besuch der Volksschule erlernte er 1952 den Beruf des Maurers. Nach der Meisterprüfung gründete er 1960 ein eigenes Maurergeschäft. Eine positive Geschäftsentwicklung machte das Bauunternehmen über die Grenzen Untermettingens hinaus bekannt.

Neben seinem Unternehmergeist brachte er sich in die Kommunalpolitik ein. Ferdinand Lüber war von 1965 bis 1971 Gemeinderat der damals selbstständigen Gemeinde Untermettingen. Nach der Gemeindereform 1975 war er 24 Jahre lang Gemeinderat in der Gesamtgemeinde Ühlingen-Birkendorf, und 20 Jahre von 1979 bis 1999 Ortsvorsteher in Untermettingen.

Ferdinand Lüber übernahm das Amt des Ortsvorstehers von seinem Vorgänger Hugo Brogle. Zahlreiche Maßnahmen und Vorhaben konnten in all den Jahren unter seiner Führung und mit Unterstützung der Gemeinde realisiert werden.

Diese Entscheidungen tragen seine Handschrift

Erinnert sei an den Bau der Steinatalhalle, die Neugestaltung des Friedhofs mit Bau der Einsegnungshalle, die Errichtung des Kindergartens und seiner Erweiterung sowie an den Ausbau der Infrastruktur und hinsichtlich der Abwasserentsorgung der Anschluss an die Kläranlage in Tiengen. In seine Ortsvorsteherzeit gehörte auch der Bau eines Hochbehälters und der Beginn des Flurneuordnungsverfahren.

In seiner 35- jährigen kommunalpolitischen Tätigkeit hat Ferdinand Lüber für Untermettingen und seine Einwohner viel bewegt. Politik bedeutete für Ferdinand Lüber Kompromissbereitschaft, aber auch Fachwissen und Pflichtbewusstsein.

Auch auf dem Wirtschaftssektor brachte sich Ferdinand Lüber ein als Vorstandsmitglied der damaligen Raiffeisenbank Untermettingen und später als Aufsichtsrat der Volksbank Wutöschingen.

Großer Gönner der Vereine

Ferdinand Lüber war ein geselliger Mensch, er und seine Frau waren fast an jeder Veranstaltung anzutreffen. Er war ein großer Gönner und Freund der Untermettinger Vereine, insbesondere des Sportvereins, war er doch früher selbst aktiver Fußballspieler und später zehn Jahre Vorsitzender. In seiner oft knapp bemessenen Freizeit gehörte seine Liebe der Jagd.

Neben vielen Freunden, Weggefährten, Bekannten und Verwandten trauern seine Frau Paula, seine Söhne Thomas und Günter und Tochter Waltraud mit Familien zusammen mit den sieben Enkelinnen und einem Urenkel um den Verstorbenen.