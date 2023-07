Richard van de Sandt ist nach längerer Krankheit im Alter von 87 Jahren verstorben. Er wurde am 8. Juni 1936 in Hannover geboren. Aufgewachsen ist er mit zwei jüngeren Geschwistern in Düsseldorf. Richard van de Sandt studierte in den USA und Europa, arbeitete als Finanzberater und spezialisierte sich auf Firmensanierungen.

Zuletzt war er Mitinhaber eines mittelständischen Unternehmens in Ahrweiler. 1969 heiratete er die Münchnerin Eleonore Müller. Tochter Ricarda kam 1981 zur Welt. Aufgrund des Berufes des Vaters zog die Familie innerhalb Deutschlands mehrfach um.

Zufall bringt Familie nach Brenden

Durch Zufall fanden sie 1984 eine Wohnung in Brenden, die sie zunächst als Ferienwohnung nutzten. Nach Richards Arbeitsleben verlegten die Eheleute ihren Lebensmittelpunkt in die Berggemeinde mit der schönen Alpensicht, die den Verstorbenen immer auf ganz besondere Weise inspirierte.

Brenden ist Richard van de Sandt und seiner Frau Eleonore zur zweiten Heimat geworden, in die er sich durch vielfältige Weise einbrachte. So war er zusammen mit Arnold Keller 1994 Initiator zur Sanierung und Renovierung der verfallenen Lanzenfurt Kapelle in Schönenbach.

Ein weiteres Projekt war der Brunnen an der Straße von Brenden nach Schwarzabruck. Anstelle des hölzernen, fast verfallenen Brunnens hat Richard van de Sandt einen neuen Brunnen mit der Aufschrift „Sein und Raum“ gestiftet. Sein „Ricarda Brünnele“, benannt nach der Tochter, ist mit seinem klaren Quellwasser in weitem Umkreis bekannt.

Ühlingen-Birkendorf Weil Brenden ihn so herzlich aufgenommen hat, spendet Richard van de Sandt dem Ort einen neuen Brunnen

An der Friedhofsmauer hat er eine moderne Skulptur, ebenfalls mit der Aufschrift „Sein und Raum“ errichten lassen. In seinem „Wäldchen“ am Alt-Staufener Weg wurde von ihm ein Findling aufgestellt, den Platz hat er bis zuletzt liebevoll gepflegt.

Großer Freund der Brendener Vereine

Richard van de Sandt war ein sehr geselliger Mensch, er und seine Frau waren fast an jeder Veranstaltung, besonders die der Trachtenkapelle, anzutreffen. Er war ein großer Freund und Gönner der Brendener Vereine. Im Laufe seines Lebens hat er mehrere Bücher geschrieben.

Außer mit Brenden waren die Eheleute van de Sandt auch mit der Stadt Rom sehr verbunden, und so haben sie vielen Freunden und Bekannten die Ewige Stadt als begeisterte Reiseführer eindrucksvoll gezeigt. Neben vielen Freunden, Weggefährten, Bekannten und Verwandten trauern seine Frau Eleonore, Tochter Ricarda mit ihrem Mann Darya und Enkelsohn Nico um den Verstorbenen.