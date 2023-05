Die Hauptversammlung der katholische Frauengemeinschaft Ühlingen begann mit einem Gottesdienst in der St. Ursula Kirche. Das Innere der Pfarrkirche erstrahlt nach der Renovierung in neuem Glanz und auch die Frauengemeinschaft wollte einen Beitrag leisten. Sie hatte sich entschlossen, neue Sitzpolster anzuschaffen. „Heute haben wir im Gottesdienst die Sitzpolster ihrer Bestimmung übergeben und sind als erste auf den Polstern gesessen“, sagte die wiedergewählte Vorsitzende Michaela Gänswein.

Die Vorsitzende dankte allen Mitgliedern für ihren Einsatz im vergangenen Jahr. Auch für das neue Jahr stehen wieder viele Aktivitäten an, beginnend bei der Maiandacht in Witzhalden Die Wallfahrt am 21.Juni und geht nach Emmingen-Liptingen. Auch bei der anstehenden Gewerbeschau der Gemeinde am 9. Juli sind die Frauen gefordert. Sie werden mit zwei Bewirtungsständen für die Besucher dabei sein. Mit Kuchen werden die Frauen die Teilnehmer des Bezirksjugendfeuerwehr-Zeltlagers in Ühlingen versorgen. Angeschafft werden in den nächsten Tagen T-Shirts, um bei öffentlichen Veranstaltungen ein einheitliches Bild abzugeben. Und für Frühjahr 2024 ist eine Berlin-Fahrt in Planung.

Michaela Gänswein freute sich, drei neue Mitglieder willkommen heißen zu können und betonte: „ Werbung für Neumitglieder ist uns wichtig.“ Schriftführerin Waltraut Probst berichtete über die Ereignisse des vergangenen Vereinsjahres. Kassiererin Jana Kalt zog Bilanz. Ortsvorsteher Klaus Müller führte die Entlastung durch, die einstimmig erteilt wurde. Der Ortsvorsteher und Pater Christoph Eichkoren dankten den Frauen für ihr Engagement und hoben die Bedeutung der Frauen für die Kirche und den Ort hervor. Bei den Teilneuwahlen hatte Klaus Müller kein schweres Amt. Wiedergewählt wurden die Vorsitzende Michaela Gänswein, ihre Stellvertreterin Ursula Grüdl und Beisitzerin Sabine Isele. Neu ins Gremium gewählt wurde Beisitzerin Kerstin Gampp.