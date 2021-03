von Ursula Ortlieb

Das kurvenreiche und enge Schlüchttal mit schroffen Felswänden weitet sich vor Ühlingen. Der Ort liegt beidseits der Schlücht an sanften Hängen auf 650 Metern über dem Meeresspiegel. Als Mittelpunkt der Gesamtgemeinde hat sich Ühlingen zu einem starken Haupt- und attraktiven Wohnort entwickelt.

Alte Baumbestände in Ühlingen bereichern das Ortsbild im Dorfkern. Von links das alte Rathaus und heutige Arzthaus, Marienapotheke, Gasthaus PÜosthorn und Lebensmittelmarkt.

Bevor die Gemeindeverwaltung 2001 in das neue Rathaus am Kirchplatz einzog, war sie in drei verschiedenen Gebäuden untergebracht. Mit der Postagentur und Sozialstation ist jetzt alles unter einem Dach. Gegenüber steht die katholische Kirche St. Ursula. Dorffeste, Jahr- und Weihnachtsmärkte finden auf dem Kirchplatz statt. 1990 wurde die evangelische Kirche an der Ortsausfahrt Richtung Riedern eingeweiht. Marienapotheke, Arzthaus Lebensmittelmarkt und Gasthaus Posthorn mit kleiner Brauerei bilden den alten Dorfkern. Prägend ist in der Ortsmitte der schöne alte Baumbestand.

Zu Apotheke und Posthorn aus dem 19. Jahrhundert, fügten sich die modernen Gebäude der Sparkasse (1975) und Volksbank (1980) harmonisch ein. Das ehemalige Staatliche Forstamt in der Berghausstraße stammt aus dem Jahr 1894 und ist heute ein Wohnhaus. Die Ortskernsanierung steigerte die Attraktivität des Ortsbildes und es entstand an der Hauptstraße ein Generationenpark.

Die Hermannschau ist der Hausberg von Ühlingen und einziger Punkt der Vier-Täler-Gemeinde Ühlingen-Birkendorf mit Aussicht auf alle acht Ortsteile. Foto Jörg Lelonek

Viele wollen hier leben. So auch die Briefträgerin Uli Banholzer-Ott, die in den Stockenhöfe aufgewachsen ist und mit ihrer Familie dort lebt. „Ich mag die Menschen hier und habe Musikerfreunde, die ich jetzt vermisse, weil wir nicht proben können. Hoffentlich dürfen wir bald wieder zusammenkommen“, sagt sie. Die gute Infrastruktur mit Kindertagesstätte, Kindergarten, Schule bis Seniorenzentrum mit ambulant betreuter Seniorenwohngruppe, Ärzten, Zahnarzt und medizinischer Notdienst biete alles, was man braucht. Zwei Veterinärinnen haben ihre Praxis im Gewerbegebiet.

Briefträgerin Uli Banholzer-Ott wohnt im Weiler Stockenhöfe und ist in Ühlingen verwurzelt. Sie mag die Menschen in ihrem Heimatort und die gute Dorfgemeinschaft. Als Mitglied der Trachtenkapelle und der Band „Halbi, Händsche“ vermisst sie in Coronazeiten Musikproben und Freunde. | Bild: Ursula Ortlieb

Als Gewerbestandort hat Ühlingen an Bedeutung gewonnen. 13 Betriebe haben sich im Gewerbegebiet neu angesiedelt. Einige Traditionsfirmen im Dorf selbst werden schon in dritter und vierter Generation geführt. So bietet Ühlingen mehrere Hundert Arbeitsplätze. Die Gemeinde ist mit 110 Beschäftigten größter Arbeitgeber. Im kleinen Weiler Witzhalden mit 34 Einwohnern in neun Häusern liebt man Selbstständigkeit. Fünf Gewerbe- und drei Landwirtschaftsbetriebe sind hier ansässig.

Seit 25 Jahren sammelt Klaus Müller historische Dokumente und recherchiert in der Dorfgeschichte. In seinem Haus hat er eine „Ühlinger Stube“ eingerichtet, die er Interessierten gerne zeigt. Im Jahr 2016 war er Organisator der 1200 Jahrfeier mit Aktionen und Veanstaltungen das ganze Jahr über. | Bild: Ursula Ortlieb

Erfindungen in Umwelttechnik von Karl Kraus und Sohn Oliver sind seit 1980 weltweit sehr erfolgreich im Einsatz. In Wasserstofftechnik ist die Firma IGT im süddeutschen Raum, Österreich und der Schweiz führend. Zwei von acht Bauern erfüllen das Hofgut Breitwiesen und der Landwirtschaftsbetrieb Gänswein die strengen Auflagen von Demeter für biologisch-dynamische Landwirtschaft. Bis zu 25 Polopferde haben ihr Winterquartier bis zu Beginn der Turniersaison bei Familie Jacoby in Witzhalden.

Das Hofgut Breitwiesen betreibt seit 1977 biologischdynamische Landwirtschaft.

15 Vereine prägen das kulturelle Leben. Die 1200-Jahr-Feier 2016 zeigte mit Veranstaltungen, Freilichtspielen und Aktionen das Jahr über eine enorme Leistung einer intakten Dorf- und Vereinsgemeinschaft, die sich 2017 beim 140-jährigen Bestehen der Trachtenkapelle erneut bewies. Die örtliche Feuerwehr ist sehr gut ausgerüstet. Gegenüber des kleinen Narrenmuseums können Kinder auf dem öffentlichen Spielplatz mit kreativen Spielgeräten des Holzkünstlers Bergmann aus Görlitz verweilen. Sportbegeisterte finden mit Skaterbahn, Tennis- und Fußballplätzen, sowie Sporthalle gute Angebote.

Als anerkannter Erholungsort hat Ühlingen einiges zu bieten. Unterkünfte gibt es im Hotel „Gasthaus Posthorn“ und Ferienwohnungen. In der Badstraße befindet sich ein Campingplatz. Angelfreunde können im Angelpark und in der Schlücht fischen. Schöne Wege, die Donnerberghütte mit Grillplatz, der romantische Stiegeli-Chatzweg laden zum Wandern ein. Die Hermannschau präsentiert eine tolle Aussicht auf alle acht Ortsteile.

